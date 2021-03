Cascades à moto : une vingtaine de motards contrôlés et des PV dans les Côtes d'Armor

Un temps plutôt ensoleillé sur le Trégor ce dimanche après-midi... Mais une pluie de PV, dressés par les gendarmes de Lannion. Ils ont intercepté un rassemblement de "stunt-bike" qui devait avoir lieu devant le centre de tri de Pluzunet. Sur place, une vingtaine de motards et pas mal d'infractions au code de la route. L'organisateur va être convoqué.

Mais les gendarmes des Côtes d'Armor ne se sont pas arrêtés là. Ils sont aussi intervenus à Ploumiliau, zone de la Croix Rouge, et à Ploulec'h sur le parking du supermarché, pour d'autres rassemblements de motos. Les motards ont été verbalisés pour non-respect des interdictions de rassemblement de plus de six personnes.

Stunt-bike ou cascades à moto

Au total, les gendarmes ont dressé, 11 infractions pour non-respect des mesures sanitaires, et 10 infractions au code de la route dont : défaut de rétroviseur, des clignotants, engins trop bruyants et... conduite sous usage de stupéfiants.

Des gendarmes qui ont décidé de nous instruire sur leur page Facebook, en nous expliquant, ce qu'est en fait le "stunt": il s'agit de cascades, de figures sur la roue avant ou arrière... "Très dangereuse, cette discipline n'est pas autorisée sur la voie publique et répond à une réglementation stricte s'agissant de l'organisation d'une manifestation soumise à autorisation, à fortiori en période de crise sanitaire."