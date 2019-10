Casse au salon des Antiquaires de Nancy : décision en appel attendue

Le casse du salon des Antiquaires à Nancy revient devant la justice. Le vol remonte à 2015. Plus de 200 000€ de bijoux dérobés au parc des expos de Nancy-Vandœuvre. Après deux procès, la cour d'appel de Nancy rend son arrêt jeudi 3 octobre.

Nancy, France

Y-a-t-il un ou trois coupables dans ce casse ? Et au final, l'affaire sera-t-elle élucidée, plus de quatre ans après le vol ? Dans la nuit du 28 au 29 mars 2015, en plein week-end du salon des Antiquaires de Nancy, un ou plusieurs malfaiteurs s'empare(nt) d'un coffre-fort de 500 kg rempli de bijoux. Montant du préjudice estimé à plus de 200 000€.

L'année suivante, trois hommes âgés d'une trentaine d'années sont interpellés, suspectés d'avoir écoulé leur butin dans le quartier des diamantaires à Anvers, en Belgique. Ils comparaissent en mars 2017 devant le tribunal correctionnel de Nancy : deux sont relaxés, le troisième écope de trois ans de prison ferme. Le parquet et l'avocat du condamné font appel.

En juin dernier, nouveau procès du trio. L'avocat général requiert la confirmation du premier jugement. Décision de la cour d'appel de Nancy attendue ce jeudi après-midi. Selon les défenseurs des prévenus, le dossier est mal ficelé. Il met surtout en exergue d'énormes carences alors dans le dispositif de sécurité du parc des expositions de Nancy-Vandœuvre : caméras défaillantes et pas de maître-chien.