Casse à la voiture bélier à Montmorillon : la bijoutière indignée "En 2 mins, c'était fini"

Un casse à la voiture bélier a causé d'importants dégâts dans une bijouterie de Montmorillon. La gérante du magasin a été réveillée dans la nuit de mercredi à jeudi et n'a pu que constater les dégâts.

Aurélie Cherrière, la gérante de la boutique "Un crapaud dans l'atelier" a été contactée entre 3h et 4h du matin dans la nuit de mercredi à jeudi. On lui signale une intrusion dans son magasin. Quand elle arrive sur place, c'est le choc "j'ai découvert la vitre du magasin par terre avec le rideau défoncé sans pouvoir accéder au magasin car c'était le seul accès" raconte la créatrice de bijoux. Elle attend l'arrivée des gendarmes et une fois qu'ils ont mené leur travail, elle peut rentrer dans le magasin "ils avaient explosé les vitrines, notamment la principale. Ils avaient tout "péter" à l'intérieur".

Des bijoux de créateur dérobés

Les malfaiteurs ont emporté essentiellement des créations de la jeune femme ainsi que des bijoux d'autres créateurs. "Ils n'ont pas touché non plus aux bijoux laissés pour réparation par les clients" tient à rassurer la commerçante. En revanche les dégâts sont importants.

Les experts attendus

Aurélie Cherrière attend le passage des experts en assurance mais elle estime déjà en avoir pour au moins 25 000 euros de dégâts matériels. Sa boutique va rester fermée au moins 3 semaines, la commerçante a réussi à délocaliser son atelier.

Un an de boulot à terre" - la commerçante

Au début on est choqué et après c'est la colère et l'indignation qui arrivent "on se dit ce n'est pas possible d'avoir des personnes qui défoncent tout et en 2 minutes, ils ont fichu un an de boulot par terre"