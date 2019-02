"Casse-toi, traître" : une banderole injurieuse contre Ole Selnaes installée à Saint-Etienne

En Vert et contre tous

La banderole injurieuse relayée sur les réseaux sociaux par le site En Vert et contre tous (capture d'écran)

Saint-Étienne, France

Ole Selnaes n'a plus la côte auprès de certains supporters de l'AS Saint-Etienne. Le milieu de terrain norvégien fait beaucoup parler en ce moment. Il est en négociation avec le FC Shenzen en Chine. Des négociations vues d'un très mauvais œil par les Magic Fans qui se sentent trahis.

Une banderole injurieuse a ainsi été installée au centre d'entrainement de l'Etrat ce week-end à Saint-Etienne. Une banderole en norvégien avec écrit "Casse-toi, traître" et signée des ultras des Magic Fans.

" On ne trahit par un club comme Saint-Etienne"

Jean-Guy Riou, président de l'Union des Supporters Stéphanois, réagit à cette banderole sur France Bleu Saint-Etienne Loire. Lui aussi parle d'une trahison "On aurait peut-être plus compris s'il était parti au clash pour renégocier son salaire [...] j'ai pas le souvenir d'un autre joueur qui ait été dans ce cas-là. Quand un joueur est pris en grippe par le public c'est compliqué, c'est franchement compliqué, on ne trahit pas un club comme Saint-Etienne".

Ce transfert envisagé vers la Chine a fait naître des tensions au sein de l'ASSE, Ole Selnaes est parti précipitamment du stage de Carquefou la semaine dernière. Frédéric Paquet, directeur général de l'ASSE, n'a pas caché sa déception " Il y a eu un recadrage, on lui a expliqué très clairement que c'était un comportement qui était inacceptable vis à vis de ses coéquipiers et du club en général".

Le coach des Verts Jean-Louis Gasset s'est montré plus conciliant envers le milieu de terrain international " Il est venu s'excuser d'être parti comme ça, je lui ai dit que je comprenais", tout en regrettant cette situation "on avait trouvé un équilibre, il y a des matchs où il nous faisait bien jouer donc aujourd'hui il faut tout reconstruire, c'est des mois de travail qui s'envolent".