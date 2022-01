Casses nocturnes dans une supérette et deux pharmacies en Ardèche

Le coffre-fort d'une supérette a été dérobé durant la nuit à Saint-Sauveur-de-Montagut et le tiroir-caisse a été vidé dans deux pharmacies de Villevocance et Annonay.

S'agit-il d'une seule équipe de malfaiteurs ou y-a-t-il eu deux équipes sévissant en Ardèche durant la même nuit ? En tout cas, il y a eu trois cambriolages de commerces dans cette nuit de mardi à mercredi. Vers minuit, deux hommes cagoulés et gantés ont réussi à ouvrir le rideau métallique de la supérette Casino du village de Saint-Sauveur-de-Montagut dans la Vallée de l'Eyrieux. Ils ont dérobé le coffre-fort et pris soin d'abaisser le rideau avant de repartir. Le coffre-fort a été découvert quelques kilomètres plus loin, ouvert et vidé de son contenu.

Un peu plus tard dans la nuit, et plus au nord du département, ce sont deux pharmacies à Villevocance et Annonay qui ont été la cible de voleurs. A chaque fois, le contenu du tiroir-caisse a été dérobé.