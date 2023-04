Casseurs : "Des profils très différents, c'est monsieur et madame tout le monde", selon le procureur de Rennes

Deux voitures incendiées dans le centre-ville, des commerces à nouveau pris pour cible, des affrontements avec les forces de l'ordre. La 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ce jeudi 13 avril à Rennes, a été une nouvelle fois marquée par des dégradations et des violences en marge du cortège. Les semaines passent et depuis trois mois les manifestations se terminent dans la violence. " La justice est là, il n'y a pas d'impunité ", assure Philippe Astruc, le procureur de la République de Rennes, il était l'invité de France Bleu Armorique, ce vendredi 14 avril.

France Bleu Armorique : une nouvelle manifestation a dégénéré à Rennes ce jeudi. Quelle est la réponse de la justice dans tout ça ?

Philippe Astruc : Je fais d'abord le constat avec vous que Rennes a payé un lourd tribut. Moi, je pense d'abord aux commerçants, mais on a aussi aux élus qui ont été intimidés, menacés. La mairie, qui a connu trois tentatives d'incendie. Tout ça est très grave. Donc, c'est un moment difficile pour notre ville. Et je crois que la justice a essayé avec sérénité de faire son travail, d'apporter des réponses pénales sur la base du dossier d'enquête sérieuse. Je crois qu'on y est arrivé.

Ces réponses sont-elles suffisantes ? Comment expliquer que malgré les sanctions, les violences se répètent de semaine en semaine ?

Il y a une montée des radicalités dans notre pays et une partie des gens qui souhaitent exprimer quelque chose, le font de cette façon-là. Moi, je constate que l'immense majorité défile dans le calme et je remercie les syndicats de leur travail très constructif. Mais certains, manifestement, veulent s'exprimer différemment.

Si vous faites le job, mais que les violences continuent, est-ce que finalement, on a atteint ici les limites de la justice ?

On a quand même réussi à faire 350 interpellations. Il y a eu 162 gardes à vue. Et sur ces 162 gardes à vue, 108 réponses pénales plus ou moins adaptées à la situation de chacun et aux faits, c'est à peu près 67 %. Donc, je dirai que les institutions fonctionnent normalement et c'est important qu'elles le fassent avec sérénité à un moment où les choses sont compliquées.

Vous comprenez tout de même ce sentiment d'impunité d'une partie de la population à l'égard de ces éléments violents ?

Oui, bien sûr, je le comprends. Et à commencer par ceux qui en sont victimes, par exemple les commerçants ou leurs salariés qui sont aussi des travailleurs et que je sache. Donc, bien sûr que je comprends l'exaspération de certains face à ces scènes de pillage et de violence. Mais il n'y a pas d'impunité. 108 réponses pénales, ça n'est pas négligeable. On ne peut pas dire que personne n'ait été interpellé. C'est sûr que c'est un travail compliqué parce que moi, j'ai besoin de prouver que telle personne, à tel moment, a fait telle chose et que ça tombe sous le coup de la loi. Il n'y a pas de justice au rabais en matière de manifestation. Ce travail, on le fait sérieusement. Et je tiens aussi à saluer le travail des services de police. Ces gens-là, c'est compliqué pour eux. En ce moment, ils subissent beaucoup de critiques, souvent assez justifiées. Donc voilà, je pense que, à Rennes, on a réussi quand même à ce que les choses restent sous contrôle.

Est-ce que vous disposez de suffisamment de moyens pour alimenter les dossiers ? Le ministre de l'Intérieur veut que les forces de l'ordre puissent utiliser des drones en manifestation.

Il y a un débat juridique en ce moment sur cette question. Moi, vous le savez, je suis saisi d'une partie des dossiers de Saintes-Soline, et je suis assez frappé que certains aient des drones et que les forces de l'ordre n'en n'aient pas. Donc c'est quand même un peu surprenant que finalement l'État soit moins bien équipé juridiquement que n'importe quel citoyen. Donc, je pense que cela serait évidemment utile. Mais là, il y a une question juridique qui doit être traitée au niveau qui est le sien.

Quel est le profil des personnes condamnées dans ces manifestations ?

Ce sont des gens qui ont très peu ou pas d'antécédents judiciaires. Ce ne sont pas des gens aguerris qui ont déjà de longs casiers. Ce ne sont pas les jeunes délinquants comme on pourrait le penser. Pas du tout. C'est finalement des monsieur et madame Tout le monde qui se retrouvent dans ce type d'expression-là. Il y a aussi évidemment des phénomènes d'entraînement, mais le profil est assez. Ce sont plutôt des gens qui travaillent ou qui sont en formation. Je n'ai pas calculé la moyenne d'âge. Mais je dirais que c'est monsieur et madame tout le monde.

On voit de plus en plus de tracts réalisés par des manifestants, pour des manifestants, des sortes de guides pour savoir quoi faire en cas d'interpellations, est-ce que cela complique le travail de la justice ?

Oui, bien sûr. Quand les gens refusent de donner leur identité, bien sûr, ça complique le travail de la justice. Ça fait parfois même des polémiques. Mais voilà, on vit dans ce monde. Vous auriez pu rajouter que tout ça est filmé de manière extrêmement intensive. C'est très particulier. Il y a peu de gens quand même qui travaillent comme ça en étant entourés de dix téléphones portables qui vous filment en permanence.