"Casseurs", "suiveurs", primo-délinquants : que révèlent les comparutions sur le profil des émeutiers ?

"L'ordre a été rétabli", a déclaré le président Emmanuel Macron ce jeudi après plusieurs nuits de violences urbaines dans le pays. Des émeutes ont éclaté un peu partout en France, suite à la mort du jeune Nahel , 17 ans, tué par un tir policier après un refus d'obtempérer lors d'un contrôle routier. Elles ont été marquées par des heurts entre émeutiers et forces de l'ordre, des scènes de pillages, des tirs de mortiers d'artifice sur des bâtiments publics et des incendies.

Depuis le début de l'embrasement le 27 juin, 3.625 personnes ont été placées en garde à vue en lien avec les troubles, dont 1.124 mineurs, selon des chiffres communiqués par la Chancellerie. Parmi elles, 990 ont été présentées à un juge, dont 480 jugées en comparution immédiate. Qu'ont déclaré les émeutiers lors de ces audiences ? Pourquoi ont-ils participé aux émeutes ? Quel est leur profil ? Voici ce que révèlent les premières comparutions sur le profil des émeutiers.

En découdre dans la rue

Dans les prétoires, des émeutiers ont avoué avoir participé aux violences pour en découdre. Sébastien, 19 ans, est l'un d'entre eux, raconte** France Bleu Béarn Bigorre . Essence, cocktail molotov : il avait tout préparé pour mettre le feu dans le quartier Saragosse à Pau (Pyrénées-Atlantiques), vêtu de noir de la tête au pied. Des gants, un brise vitre et trois briquets ont également été retrouvés dans son sac. "Je suis tellement déçu de moi-même", a-t-il reconnu cependant lors de l'audience, sans en dire davantage. À Quimper (Finistère), une quinzaine d'individus, vêtu de cagoules et porteurs de barres de fer, ont caillassé des policiers, avant de s'échapper. Au tribunal, quatre d'entre eux avouent, sans ambages, que leur objectif était de casser pour "rendre justice à Nahel", rapporte France Bleu Breizh Izel .

À Pau toujours, Kevin et Wilfrid ont rassemblé quatre conteneurs à poubelles au milieu de la rue et ont mis le feu. Un acte gratuit sans revendication. Les deux jeunes hommes utilisent la même expression : "De la pure bêtise" et Wilfrid ajoute : "Le petit Nahel, je me fiche un peu de lui. Je ne le connaissais pas".

"Galvanisés par la foule"

Si des émeutiers avaient la volonté de casser, de dégrader ou de s'en prendre aux forces de l'ordre, d'autres assurent avoir simplement suivi le groupe sans vraiment comprendre la portée de leurs actes. À Grenoble, un jeune de 18 ans a été arrêté en flagrant délit aux Galeries Lafayette alors qu'il emportait tee-shirts et flacons de parfum. Devant la présidente du tribunal, il reconnaît s'être "laissé entraîner par le climat du quartier", indique France Bleu Isère , et assure avoir "agi contre [sa] volonté, je n'avais pas conscience des représailles.

À Orléans (Loiret), une avocate de prévenus reconnait la "curiosité mal placée" de ses clients. "Je voulais être spectateur" des émeutes, explique l'un. "J'ai été voir par curiosité", affirme un autre, selon le récit de France Bleu Orléans . Ils disent ne pas avoir eu envie de brûler des poubelles. Un jeune de 18 ans, un peu perdu et un peu seul selon son avocat, assure qu'il a fait exploser un enfin pyrotechnique sur les policiers, "juste pour voir ce que ça faisait".

Sept jeunes ont été condamnés à Strasbourg pour des violences contre la police ainsi que le pillage de magasins Zara Lacoste. Selon France Bleu Alsace , ils assurent tous s'être retrouvés "a**u mauvais endroit, au mauvais moment". "Je ne sais pas ce qui m'a pris, je n'ai pas réfléchi", répètent-ils tous d'une seule voix. Une des avocates assure qu'ils ont été "*galvanisés par la foule". "*Mais l'adrénaline, ça n'est pas une explication", répond le président du tribunal. À Rouen, un autre émeutier raconte qu'il passait juste près du Cocci Market pour rentrer chez sa mère, raconte France Bleu Normandie . "J'ai suivi les gens bêtement, assure le jeune homme de 25 ans, je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas cassé ni dégradé la magasin". Il dit "seulement" avoir volé.

"Beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément ancrées dans la délinquance"

Quel est le profil des jeunes jugés ? Il n'y a pas de profil type, mais à Bobigny (Seine-Saint-Denis), "il y avait des enfants très jeunes de 13 ans, près de 50 % avaient moins de 16 ans", a expliqué le président du tribunal ce mercredi matin sur franceinfo . Peimane Ghaleh-Marzban note la présence "d'étudiants" ou "d'enfants mineurs qui sont scolarisés". Une minorité confirmée par les renseignements quelques jours après le début des émeutes : d'après eux, l'âge médian "pourrait être de 17 ans". Le président du tribunal de Bobigny explique aussi que ces émeutiers étaient peu ou pas connus des services : "Vous avez beaucoup de primo-délinquants, beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément ancrées dans la délinquance", a-t-il précisé. C'est le cas de Sébastien à Pau, qui n'a pas de casier. "C'est un jeune qui se cherche" raconte France Bleu Béarn Bigorre. À Saintes (Charente-Maritime), le procureur note que malgré l'appel "à tour retourner" lancé par deux jeunes sur Snapchat, ces prévenus "ne sont pourtant pas des profils extrêmement violents ou vindicatifs".

Si le gouvernement a soulevé la responsabilité des parents dans l'éducation des jeunes émeutiers, le président du tribunal de Bobigny assure que les juges ont surtout côtoyé des familles à bout et impuissantes durant les comparutions immédiates : "Les juges des enfants m'ont indiqué qu'ils avaient face à eux des mères isolées, des mères en plein désarroi face à des enfants qui parfois leur échappent", raconte-t-il. "C'est dur de ne pas pouvoir aider son fils", témoigne d'ailleurs une mère, très émue à l'annonce de la sanction pour son fils, c*'est un gamin qui a beaucoup souffert et l'État l'a abandonné",* dit-elle à France Bleu Hérault .