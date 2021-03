Cassis : un accident entre plusieurs motos fait un mort et trois blessés

La collision a eu lieu, ce dimanche, en fin d'après-midi, à la sortie de la ville et en direction de La Ciotat. Elle a fait un mort et trois blessés. Ces derniers ont été pris en charge par les secours. L'un d'eux, plus sérieusement touché, a du être évacué vers l'hôpital de La Timone.