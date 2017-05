A Castanet, près de Toulouse, une concession funéraire attribuée par erreur à deux familles différentes

A Castanet, au sud de Toulouse, la même concession funéraire perpétuelle a été vendue deux fois, à quarante ans d'intervalle et à deux familles différentes, dans le cimetière de la commune. L'erreur est due à un problème de numérotation des parcelles. Le second propriétaire revendique sa propriété.

L'histoire n'est pas banale. Elle commence en 2015, lorsque Henri Valid et son épouse décident d'acheter une concession funéraire. Ils jettent alors leur dévolu sur une parcelle libre du cimetière de Castanet, et très vite, décident d'y faire construire une sépulture. Mais lors d'une visite anodine au cimetière, un autre habitant de Castanet revendique la propriété de l'emplacement, titre à l'appui ! La parcelle lui a bel et bien été vendue, il y a de ça près de 40 ans, en 1970, par la mairie de Castanet...

Erreur de numérotation et préjudice moral

Du côté de la mairie de Castanet, qui reconnait une erreur, - un problème de numérotation des parcelles due à un registre des titres de propriété non mis à jour dans les années 70 -, on fait valoir l'antériorité des premiers acquéreurs pour définir qui est le propriétaire le plus "légitime". Une décision que ne goûte pas du tout Henri Valid, 66 ans, lui qui se dit victime de gros soucis de santé. Pour le dédommager, la municipalité lui propose de lui accorder l'installation d'une nouvelle concession et d'une nouvelle pierre tombale à la charge de la collectivité.

Je ne suis pas un marchand de tapis - Arnaud Lafond, maire de Castanet.

Mais, explique Arnaud Lafond, maire de Castanet, "il se trouve que la famille Valid argue d'un préjudice moral qu'elle estime à 10 000 euros, et que devrait leur verser en sus la collectivité. Je ne suis pas un marchand de tapis, j'applique le droit, et je ne sors pas le carnet de chèques de la collectivité, c'est-à-dire l'impôt de mes administrés pour verser un dédommagement qui aujourd'hui ne me semble pas dû. " C'est désormais les tribunaux que devrait se régler cette affaire de concession funéraire, la famille Valid s'étant retourné contre la mairie de Castanet.