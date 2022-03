Castelnau-le-Lez reçoit le label "Ville prudente"

Castelnau-le-Lez vient d'obtenir le label "Ville prudente". Une première pour la commune. Ce label existe depuis 2018. Il valorise les communes qui luttent contre l'insécurité routière et les initiatives qu'elles mettent en place. Il faut le demander et pour l'obtenir, répondre à des critères bien précis.

"C'est pas un label qu'on donne pour le plaisir. Il a des critères qu'il faut valider"

Raymond Dyszkiewicz- Référent Ville prudente Occitanie

Parmi les critères, les aménagements routiers (dos d'âne, pistes cyclables, zone 30), les actions de prévention et de sensibilisation. A Castelnau, la mairie a fait des travaux pour améliorer la sécurité des habitants lorsqu'ils circulent dans la ville. Isabelle Seran, adjointe déléguée à l'éducation et à la prévention routière détaille: "On a mis des ralentisseurs, on mène des actions auprès des plus jeunes dans les écoles primaires, il y a aussi une quinzaine de kilomètres de pistes cyclables dans toute la ville et la mise en place du 30 km/h."

L'objectif, conserver le label

L'année prochaine, la ville veut obtenir un cœur de plus. Pour le moment, elle en a deux sur un maximum de cinq. "On veut allonger la piste cyclable, sécuriser les abords des écoles avec des aménagements routiers et inaugurer un réseau express vélo" confie Isabelle Seran.

En Occitanie, 27 villes ont reçu ce label depuis sa création.