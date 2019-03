Castelsarrasin : un ouvrier se tue en tombant d'un toit

Castelsarrasin, France

L'accident s'est produit lundi après-midi à Castelsarrasin dans le Tarn-et-Garonne. Un ouvrier âgé d'une quarantaine d'années était en train de travailler sur le toit d'un bâtiment Emmaüs, quand il est tombé pour une raison encore inconnue. Il a fait une chute de plus de 7 mètres d'après la substitut du procureur et il a été conduit à l'hôpital Purpan de Toulouse où il est mort quelques heures plus tard.

Une enquête est ouverte

Une autopsie sera pratiquée mercredi. Le parquet de Montauban a ouvert une enquête pour comprendre ce qui s'est passé et si il y a eu des défaillances dans les conditions de sécurité. Les responsables de la société pour laquelle la victime travaillait seront entendus. Il s'agit d'une entreprise du bâtiment de Saint-Aignan.