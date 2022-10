Jeune homme tué par balle à Castillon-la-Bataille : "C'est un niveau de violence qu'on n'a jamais connu"

Au départ, Lina a cru à "un feu d'artifice". Dans la nuit du 22 au 23 octobre, peu après 2h du matin, elle entend en réalité des coups de feu au pied de son immeuble à Castillon-la-Bataille. "Je suis sortie sur le balcon, j'ai penché la tête et j'ai vu des mecs cagoulés qui tiraient en l'air sur tout et n'importe quoi", raconte la jeune femme de 21 ans.

Elle ne le sait pas encore, mais le groupe d'individus est également suspecté d'avoir commis un crime, quelques minutes plus tard. À 600 mètres de la résidence Robert Guichard, rue Michel Montaigne, un homme de 24 ans succombe à un coup de feu tiré sur la porte d'un logement. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bordeaux pour "assassinat en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et violence avec arme".

Une résidence d'ordinaire "calme"

Dans la résidence Robert Guichard, les tirs n'ont fait aucun blessé mais Lina et les autres habitants ont eu "très peur". "On habite juste au-dessus, la porte d'entrée de l'immeuble n'est pas sécurisée ... ça fout la trouille", abonde Barbara, la mère de la jeune femme.

Pourtant, cette famille qui vit ici depuis une dizaine d'années ne s'était jamais sentie en insécurité. "C'était calme, il n'y avait aucun souci. Mais c'est vrai que depuis un an", les choses ont changé, notamment à cause de "certains voisins", affirme Barbara. Chahinez*, qui a grandi dans la résidence, dit ne plus la reconnaître : "Maintenant j'ai peur pour mes enfants, je ne peux plus les faire sortir ici".

Aucun suspect interpellé

Le maire de Castillon-la-Bataille, Jacques Breillat, évoque lui aussi une résidence d'ordinaire "extrêmement tranquille, où les bailleurs sociaux ont fait beaucoup d'investissements et où le cadre de vie s'améliore". Pour l'élu, "ce type d'événements ne doit pas nous faire baisser les bras en matière de prévention", même si "sur les territoires comme le nôtre, il faut densifier la lutte contre les trafics".

Quant à la mort d'un jeune homme par balle le même soir dans la commune, Jacques Breillat parle d'un "niveau de violence qu'on n'a jamais connu", perpétrée par des "jeunes venus de l'extérieur" de la ville. Aucun suspect n'a pour l'instant été interpellé.

* Le prénom a été modifié

