Jeune homme tué par balle à Castillon-la-Bataille : la gendarmerie en renfort

Entre dix et quinze militaires supplémentaires vont patrouiller dans les rues de Sainte-Foy-la-Grande et Castillon-la-Bataille en Gironde cette nuit de lundi à mardi. Le dispositif a déjà été mis en place dans la nuit de dimanche à lundi et sera réitéré tant que les mairies des deux villes en sentiront le besoin. Après la mort d'un jeune homme de 24 ans tué par balle à Castillon-la-Bataille tôt dimanche matin , pour le moment, les responsables des coups de feu et du tir mortel courent toujours. "C'est anxiogène pour nos habitants explique la maire de Sainte-Foy, Christelle Guionie. On voit bien que des jeunes sont armés, donc il y a quand même une escalade, elle est notable à travers ce drame et l'État doit prendre le relais à travers ces nouvelles problématiques" selon l'édile.

On est ici dans "une présence dissuasive" explique t-on à la compagnie de gendarmerie de Libourne, pour éviter que les jeunes ne sortent. Même si le mot "représailles" n'est pas prononcé, c'est bien ce qui inquiète la maire de Sainte-Foy-la-Grande. Des militaires vont donc également venir renforcer les effectifs la journée. Dès ce mardi, six réservistes supplémentaires sont attendus sur les deux communes pour "apaiser et faire plus de présence".

L'enquête, elle, avance avec des moyens importants : des enquêteurs en nombre de la section de recherche et de la brigade de recherche départementale.

