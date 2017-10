Castres-Gironde : cauchemar judiciaire et financier à la maison de retraite

INFO FRANCE BLEU GIRONDE - La maison de retraite du petit village des Graves était censée accueillir 52 nouveaux patients. Un bâtiment a bien été construit mais à ce jour il reste désespérément vide. Les investisseurs sont ruinés et la justice saisie.

En 2009 des particuliers avaient investi 7 millions d'euros dans la construction d'un nouveau bâtiment pour agrandir la maison de retraite privée de la commune. Il s'agissait d'un placement financier défiscalisé censé leur rapporter de l'argent grâce aux loyers versés par les futurs pensionnaires. 8 ans plus tard, le bâtiment est bien terminé mais il reste désespérément vide. A ce jour les 39 investisseurs n'ont pas touché un seul centime d'intérêts. Certains sont ruinés et tentent d'obtenir gain de cause devant les tribunaux.

Les investisseurs dénoncent un scandale financier et judiciaire

Que s''est-il passé ? Au départ le promoteur garantissait un placement sûr avec un joli retour sur investissement. 39 particuliers signent au bas de la page. Le permis de construire est accordé. L'Agence Régionale de Santé donne son accord pour la création d'une extension de 52 lits de l'EHPAD et les travaux démarrent. Et là patatras ! Le promoteur fait faillite. Le chantier est à l'abandon et se dégrade.

En 2015 les travaux reprennent et l'extension du bâtiment est enfin terminée mais la société qui gère la maison de retraite dépose le bilan à son tour. Retour devant les tribunaux, la société bordelaise "Mieux Vivre" rachète l'EHPAD mais le cauchemar continue. "Mieux Vivre" ne veut pas exploiter le nouveau bâtiment et ne reconnait aucun accord contractuel avec les investisseurs et obtient gain de cause devant les tribunaux.

On ne lâchera pas l'affaire, pour certains nos clients sont ruinés, ils doivent obtenir gain de cause Maître Carlo Alberto Brusa, avocat des plaignants

Le bâtiment, flambant neuf, reste vide en attendant peut-être un énième rebondissement judiciaire. L'avocat des 39 plaignants évoque un scandale et promet une action spectaculaire de ses clients, peut-être prochainement sous la forme d'une grève de la faim.