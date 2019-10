Catalogne - Des peines de 9 à 13 ans de prison contre 9 dirigeants catalans

Perpignan, France

La Cour suprême espagnole a condamné ce lundi neuf des douze catalans jugés pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en 2017 à des peines allant de 9 à 13 ans de prison pour sédition et détournement de fonds publics.

Ces peines sont inférieures à celles réclamées par le parquet qui avait requis jusqu'à 25 ans de prison dans le cas de l'ancien vice-président régional Oriol Junqueras. Trois autres ont été condamnés à des amendes.

Oriol Junqueras a été condamné à 13 ans de prison et une peine d'inéligibilité.

Il a assuré qu'en dépit des lourdes peines infligées, le mouvement séparatiste reviendrait "encore plus fort". "A ceux dont la seule volonté est de faire du mal, nous leur disons que rien n'est terminé aujourd'hui, vous n'avez ni vaincu ni convaincu. Nous reviendrons et nous reviendrons encore plus forts (...) N'ayez aucun doute, nous reviendrons et nous gagnerons", promet-il dans une lettre à ses partisans écrite depuis sa prison et publiée par son parti Gauche Républicaine de Catalogne (ERC).

Jordi Sanchez et Jordi Cuixart, respectivement président des associations ANC et Omnium, sont condamnés à des peines de neuf ans d'emprisonnement.