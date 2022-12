Catalogne sud : un important trafic de marijuana démantelé près de Gérone

La police espagnole et les Mossos d'Esquadra, force de police autonome de la Catalogne viennent de démanteler un réseau de drogue installé entre Gérone et Lloret-de-Mar (Espagne). Après plus d'un an d'enquête, les forces de l'ordre espagnoles ont interpellé onze personnes et saisi 4300 plants de marijuana et quarante kilos de bourgeons lors de l'assaut. L'organisation alimentait la région mais aussi la France, l'Allemagne et la Pologne.

Plus d'un an d'enquête

L'enquête débute en octobre 2021, lorsque des policiers détectent la présence d'une organisation criminelle de culture et de production de marijuana dans des entrepôts en lisière de Gérone. De là sortent des quantités de bourgeons de marijuana qui transitent à travers la France mais aussi l'Allemagne et la Pologne où le prix de vente peut tripler.

Les membres de l'organisation occupaient ou louaient légalement des maisons ou des appartements dans des zones éloignées, notamment sur la Costa Brava. Chaque bien était réaménagé pour devenir un lieux de culture de la marijuana. Les trafiquants ont aussi créé des clairière entre des masses d'arbre pour ne pas être repérés depuis les airs.

Les dirigeant effectués régulièrement des voyages en Albanie pour transférer l'argent des ventes de marijuana. Là-bas ils recrutaient également des "jardiniers", pour s'occuper des plantations, des personnes qui n'ont jamais passés plus de trois mois consécutifs en Catalogne sud pour ne pas avoir à régulariser leur situation.

Onze personnes interpellées

Les forces de l'ordre espagnoles mènent deux assauts, le premier le 1° septembre et le second le 30 novembre dernier. En tout, onze personnes sont interpellées, 4300 plants de marijuana et 40 kilos de bourgeons prêts à la vente sont saisis. Parmi les interpellées, le chef présumé de l'organisation. Il est accusé d'appartenance à une organisation criminelle, de crimes conte la santé publique dans le domaine du trafic de drogue, de voies de fait contre des agents de l'autorité et de possession illicites d'arme. Lors de son interpellation l'homme a ouvert le feu sur les agents depuis la fenêtre de sa maison.

Des raids ont également été menés dans des plantations en plein air à Lloret-de-Mar et Vidreres, où au-delà des substances stupéfiantes des armes à feu et de nombreuses munitions ont aussi été saisies.