Catalogne : un Français fonce sur la Guardia Civil avec 112 kilos de cannabis dans sa voiture

C'est une voiture surchargée qui alerte les agents de la Guardia Civil ce lundi sur la route côtière qui sépare les villages de Portbou (Catalogne) et Cerbère (Pyrénées-Orientales). Le contrôle dégénère lorsque le conducteur, un Français âgé de 37 ans, tente de forcer le barrage et fonce sur les gendarmes espagnols. Le drame est évité. Il n'y a pas de blessé. La voiture termine finalement sa course contre un pylône.

La drogue dans le coffre

Le ressortissant français prend la fuite à pied. Il est arrêté quelques instants plus tard dans le village de Portbou. Les agents de la Guardia Civil comprennent rapidement pourquoi l'homme a tenté d'échapper au contrôle. Dans le véhicule, équipé de fausses plaques d'immatriculation françaises, plusieurs sacs en toile sont entreposés, avec à l'intérieur 112 kilos de cannabis.

Le communiqué de la Guardia Civil précise que le fuyard, après avoir été arrêté, a été présenté à un juge du tribunal de Figueras.