Catastrophe de Brétigny : la relaxe demandée par la défense, la décision sera rendue 26 octobre

La décision dans le procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge en 2013, qui a fait sept morts et plusieurs centaines de blessés physiques et psychologiques, sera rendue le 26 octobre par le tribunal correctionnel d'Evry. Après huit semaines de débats, la défense plaidait ce vendredi.

Le tribunal correctionnel d'Évry dans l'Essonne rendra sa décision le 26 octobre prochain dans le procès de la catastrophe de Brétigny le 12 juillet 2013. Au terme de huit semaines de débats, le procès du drame ferroviaire qui a causé la mort de sept personnes et en a blessé des centaines physiquement ou psychologiquement dans le déraillement d'un train en gare de Brétigny-sur-Orge se termine ce vendredi. Depuis le 25 avril, SNCF, SNCF Réseau (ex-Réseau ferré de France) et un ancien cadre cheminot sont jugés pour homicides involontaires et blessures involontaires.

La défense de la SNCF a demandé ce vendredi sa relaxe, son avocat soutenant que l'accusation n'avait ni réussi à démontrer "un scénario précis" de l'accident ni des failles dans la maintenance des voies. Ce mercredi, dans son réquisitoire, le procureur avait requis la peine maximale, soit une amende de 450.000 euros, contre la SNCF.

La défense demande la relaxe de SNCF Réseau et de l'ancien cheminot poursuivi

Ce jeudi, lors de leurs plaidoiries, les avocats de la défense ont demandé au tribunal d'Evry de relaxer le gestionnaire du réseau ferroviaire français, SNCF Réseau, ainsi l'ancien cheminot mis en cause lui aussi. Les magistrats instructeurs avaient renvoyé devant le tribunal SNCF Réseau pour quatre fautes : l'interception de trafic de jour à Brétigny, l'absence de limitation permanente de vitesse, l'absence de renouvellement de l'appareil de voie et la compétence des effectifs. Les avocats de SNCF Réseau ont donc plaidé la relaxe. Ce mercredi, l'accusation avait elle aussi demandé la relaxe contre le gestionnaire du réseau, les fautes communes n'étant pas caractérisées selon le parquet.

Les défenseurs de l'ancien cheminot, directeur de proximité, âgé de 24 ans au moment des faits, ont eux aussi appelé à la relaxe de leur client ce jeudi. Seule personne physique jugée, il est poursuivi pour avoir choisi de réaliser la dernière tournée de surveillance sans être accompagné, et donc avec moins de vigilance que si un collègue avait guetté, pour lui, l'arrivée des trains. Là aussi, le procureur avait plaidé la relaxe pour lui dans son réquisitoire mercredi, estimant que les fautes qu'il avait pu commettre restaient "simples, ordinaires" voire "disciplinaires" mais pas "caractérisées" pénalement.