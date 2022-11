Catastrophe de Brétigny : la SNCF annonce ne pas faire appel de sa condamnation

La SNCF a annoncé ce lundi à l'AFP ne pas faire appel de sa condamnation pour homicides et blessures involontaires dans la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge (Essonne) de 2013. Le drame avait fait sept morts et des centaines de blessés psychologiques ou physiques. La SNCF a notamment expliqué à l'AFP ne pas faire appel "par respect pour les victimes d'abord, pour éviter de leur faire revivre ce drame à travers un second procès".

Après un procès de huit semaines, la SNCF avait été condamnée le 26 octobre dernier à une amende de 300.000 euros, reconnue coupable d'avoir négligé la maintenance d'un élément d'un appareil de voie, ce qui a provoqué le déraillement du train. La SNCF, qui avait demandé sa relaxe estimant que l'accident était imprévisible, a soutenu ce lundi que le jugement du tribunal ne lui impute "aucune faute d'ordre systématique, structurelle ou organisationnelle" mais "une faute unique de négligence". Selon la SNCF, ce jugement souligne aussi ses "efforts (...) dès après l'accident pour renforcer la surveillance du réseau ferroviaire français" ou encore soutenir les victimes.