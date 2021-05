Catastrophe de Brétigny-sur-Orge : la SNCF et un cheminot jugés en 2022

On savait que le procès devait avoir lieu, la date est désormais fixée : la SNCF et un cheminot seront jugés du 25 avril au 17 juin 2022 devant le tribunal correctionnel pour homicides et blessures involontaires, après la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge en Essonne, qui a fait 7 morts et des dizaines de blessés le 12 juillet 2013. C'est ce qu'annonce ce vendredi soir le parquet d'Évry.

Le cheminot, âgé aujourd'hui de 32 ans, était à la tête d'une brigade chargée de l'inspection des voies au moment du déraillement et avait réalisé la dernière vérification huit jours avant la catastrophe. SNCF Mobilités et SNCF Réseau sont aussi poursuivis pour avoir commis des "fautes", "par choix ou inaction ayant conduit à l'absence de renouvellement des pièces d'aiguillage".