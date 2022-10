Catastrophe de Brétigny : la SNCF jugée coupable, SNCF réseau et un ancien cheminot relaxés

La SNCF a été reconnue coupable d'homicides et de blessures involontaires par le tribunal correctionnel d'Evry et condamnée à une amende de 300.000 euros.

Le tribunal correctionnel d'Évry dans l'Essonne a rendu sa décision ce mercredi 26 octobre dans le procès de la catastrophe de Brétigny-sur-Orge, et il juge la SNCF seule coupable d'homicides et de blessures involontaires après cet accident qui a causé la mort de sept personnes dans le déraillement d'un train le 12 juillet 2013. La société de chemin de fer est condamnée à une amende de 300.000 euros tandis que SNCF réseau (ex- RFF) et un ancien cheminot, eux aussi poursuivis dans cette affaire, ont été relaxés par la cour. La SNCF a maintenant 10 jours pour faire appel de sa condamnation.

Le tribunal a ainsi suivi en partie les réquisitions du parquet puisque le procureur avait requis la peine maximale, soit une amende de 450.000 euros. La SNCF écope d'une amende plus lourde que les 225.000 encourus, du fait de l'état de récidive légale de l'entreprise en matière d'homicides involontaires, a expliqué la présidente du tribunal, Cécile Louis-Loyant, précisant que la SNCF avait réalisé un chiffre d'affaires de 34,8 milliards d'euros en 2021.

La SNCF a failli à sa mission de maintenance

Le parquet a également été suivi dans sa demande de relaxe pour les autres mis en cause, SNCF réseau et l'ancien cheminot qui a effectué la dernière tournée de surveillance. Le tribunal condamne la SNCF pour avoir failli à sa mission de maintenance, comme héritière pénale de SNCF Infra, qui assurait cette mission au moment des faits. Le 12 juillet 2013, le pivotement d'une éclisse, sorte de grosse agrafe joignant deux rails, avait provoqué le déraillement de l'Intercités Paris-Limoges, à Brétigny-sur-Orge.

Dans son communiqué le tribunal indique que les investigations et les débats ont permis au tribunal d’établir un lien certain et continu entre le déraillement et deux des 15 fautes reprochées à la SNCF, la première faute établie consiste en l’absence de suivi, par les agents de voie, d’une fissure détectée en février 2008. La seconde faute retenue par le tribunal consiste en l’insuffisance des vérifications documentaires par les services en charge du contrôle sur le travail des agents. La présidente du tribunal a également reconnu que le déraillement avait "indéniablement atteint la SNCF et ses agents, dans le cœur de la grandeur et de la mission de service public qui est la leur : assurer les transports ferroviaires en toute sécurité".

Un total de 3,5 millions d'euros de dommages-intérêts

Elle a souligné les divers moyens humains et financiers mis en place par la SNCF pour "pour porter assistance et soutien aux victimes de la catastrophe" et a précisé qu'"avant la tenue du procès, un grand nombre des 435 victimes avaient accepté les offres amiables d’indemnisation proposées". La SNCF indique avoir versé un total de 13 millions d’euros aux victimes directes ou indirectes de l’accident ainsi qu’aux organismes sociaux qui ont versé les prestations à ces victimes dans ce cadre amiable. Sur les 435 victimes visées par les préventions, 138 se sont constituées partie civile devant le tribunal.

La plupart d'entre elles avaient sollicité l’indemnisation de trois sortes de préjudice particuliers : le préjudice d'angoisse de mort imminente, le préjudice d’attente et d’inquiétude ainsi que la demande de réparation d’un préjudice permanent exceptionnel. Le tribunal a retenu les deux premiers, pour les victimes décédées et pour les victimes survivantes en ce qui concerne le préjudice d'angoisse de mort imminente, mais aussi pour les proches des victimes décédées et des victimes survivantes pour le préjudice d'attente et d'angoisse. Ainsi, la SNCF a été condamnée à verser un total de 3,5 millions d'euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par toutes ces parties civiles.

