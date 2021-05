Catastrophe de Brétigny : le procès aura lieu au printemps 2022

On connait la date du procès de la catastrophe de Brétigny. La SNCF et un cheminot seront jugés du 25 avril au 17 juin 2022, pour le déraillement de ce train Paris Limoges en juillet 2013. Ils sont poursuivis pour "homicides" et "blessures involontaires".