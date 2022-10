Catastrophe de Brétigny : "Pour moi, c'est fini", réagit l'une des victimes après le jugement

Dominique Daufresne attendait ce 26 octobre pour "enfin pouvoir dire que c'est fini". C'est ce qu'elle espère car depuis neuf ans, sa vie a été complètement bouleversée par la catastrophe ferroviaire.

Cette décision de justice reconnaît la SNCF seule coupable d'homicides et de blessures involontaires. La SNCF est condamnée à payer une amende de 300.000 euros. En revanche, SNCF Réseau et le cheminot poursuivis ont été relaxés par le tribunal correctionnel d'Evry dans l'Essonne. "Je suis partagée" réagit Dominique Daufresne, "reconnaître la SNCF coupable, c'était la moindre des choses, après la condamnation est ridicule [...] là où je suis très partagée c'est sur le jugement sur ce jeune ex-cheminot [...] il a dû en passer des nuits blanches ce jeune, alors je me dit qu'il a peut-être assez payé, je ne sais pas. Il faut aussi que cela s'arrête pour nous. Il faut que l'on passe à autre chose".

"Il faut que l'on passe à autre chose"

Le 12 juillet 2013, cette Périgourdine est dans le train pour rentrer chez elle, en Dordogne. À l'époque, elle est déléguée territoriale pour une entreprise de formation. Ce jour-là, elle sort d'un déjeuner avec un client et elle prend ce train, plus tard que d'habitude. Au niveau de la gare de Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne, le train déraille à cause d'une éclisse. Cette pièce qui relie deux rails s'est retournée et a fait sortir le train de sa voie.

Sept personnes sont tuées, une centaine sont blessées. Dominique se souvient d'avoir été projetée à gauche. Elle a encore des séquelles physiques et psychologiques. Neuf ans après, elle souhaite que ce jugement lui permette enfin de tourner la page. "Je parle pour moi", précise-t-elle "car je suis en vie mais il y a des gens qui ont perdu des proches, un père, une mère... et je comprends qu'ils trouvent ce jugement injuste".

Certains traumatismes sont encore présents

Dominique Daufresne n'est pas encore totalement rétablie. Elle ne peut toujours pas prendre le train malgré l'accompagnement psychologique suivi pendant toutes ses années, "j'ai souffert de stress post-traumatique sévère" explique la Périgourdine désormais installée en Gironde et à la retraite. Elle a 67 ans. Cette année encore, elle a suivi des séances de kiné pour sa main gauche qui a subi plusieurs fractures dans l'accident.

Dominique Daufresne voulait se rendre à Paris pour assister au procès mais elle n'a pas pu : "C'est trop dur psychologiquement, ce sont des flots de larmes". Elle a rédigé son témoignage qui a été lu pendant l'audience par un membre de l'association dont elle fait partie, l'EDVCB (l'association Entraide et défense des victimes de la catastrophe de Brétigny). Elle ne souhaite pas faire appel de cette décision à titre personnel.