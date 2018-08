La catastrophe de Gênes pose forcément question pour les habitants de l'Occitanie et les touristes qui empruntent chez nous le fameux viaduc de Millau. L'occasion de comprendre comment le géant qui enjambe le Tarn est surveillé et entretenu. Interview.

Long de 2,46 km et haut de 270 m, l'ouvrage a été mis en service en 2004. Beaucoup plus récent donc que le pont Morandi, vieux de 51 ans, mais plus que les techniques de construction ce sont les modes de surveillance qui sont radicalement différents et qui font dire aux spécialistes qu'une telle catastrophe ne peut concerner le viaduc aveyronnais.

Jean-Marc Tanis , le président de l'union des associations françaises de génie civil, nous en dit plus :

France Bleu : Au-delà de la date de construction (1967 pour le pont Morandi à Gênes, début 2000 pour le viaduc de Millau) qu'est-ce qui différencie ces deux ouvrages?

Jean-Marc Tanis : Le pont italien ne présente que deux câbles par travée, il a une travée centrale isostatique [une partie centrale qui n'est pas reliée à ces câbles, NDLR]. Alors que le viaduc de Millau présente un nombre de câbles très importants, espacés tous les 12 mètres et qui supporte le tout, donc l'effort est beaucoup mieux réparti. La façon dont les éléments du tablier sont sollicités est très réduite du fait du nombre de câbles porteurs et les pylônes sont très robustes et simples de conception. En dépit de l'ampleur de ce pont, il n'y a donc aucun risque sur le viaduc de Millau.

"Les contrôles par capteurs en continue sont l'avenir pour la sécurité des ouvrages exceptionnels" Jean-Marc Tanis

France Bleu : Comment surveille-t-on un tel ouvrage?

Jean-Marc Tanis : C'est l'autre point important : le viaduc de Millau a fait l'objet d'un nombre d'équipements très importants pour suivre la vitesse de vent , la déformation ou les déplacements de tablier de pylônes, les contraintes dans la structure. Ces données sont prises et analysées en continue par informatique. Lorsqu'il y a dépassement d'un paramètre, il y a une alerte. Ce qui n'est jamais arrivé à Millau.

"Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour le viaduc de Millau" Jean-Marc Tanis, président de l'Union des associations françaises de génie civil. © Radio France - Stéphanie Mora

France Bleu : Ce sont les seuls contrôles?

Jean-Marc Tanis : Non, il y a une visite physique détaillée une fois par an minimum. Ensuite il y a une inspection détaillée tous les cinq ans. Mais les capteurs aident aussi. Mais je pense que c'est l'avenir de mettre en oeuvre ce type de suivi automatique. Il y a de plus en plus de ponts, beaucoup sont vieillissants, mais en faisant la part entre les ponts exceptionnels et ceux qui ne le sont pas, il y a possibilité de suivre le comportement de l'ouvrage pour en assurer la sécurité.