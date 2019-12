Catastrophe de Saint-Médard-sur-Ille : la SNCF se pourvoit en cassation

Rennes, France

La SNCF a décidé de se pourvoir en cassation après l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du mardi 10 décembre. Comme en première instance devant le tribunal correctionnel, la Cour d'appel de Rennes a condamné pour homicide involontaire SNCF réseau et SNCF mobilités suite la catastrophe de Saint-Médard-sur-Ille. Le 12 octobre 2011, une collision entre un TER Rennes-Saint-Malo et un ensemble routier à un passage à niveau a fait 3 morts et une soixantaine de blessés.

Victimes scandalisées

Les victimes et familles de victimes se disent scandalisées par cette décision de la SNCF. "Cette décision ajoute à la douleur des victimes et familles qui avaient trouvé dans les deux premières décisions de justice un apaisement certain. Cette nouvelle étape judiciaire reporte d’autant plus le temps si attendu de la résilience" réagit dans un communiqué Lionel Labourdette le président de l'association "solidarité Saint-Médard PN 11".