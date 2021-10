Catastrophe écologique à Marseille : après la grève des poubelles, les inondations

C'est une "catastrophe écologique" estime Matthieu Grapeloup, Marseillais, animateur du blog "Marseille à la loupe" qui scrute l'espace public de Marseille. Il est écœuré : "Marseille est une ville sale, mais là c'est le pompon. Ce week-end, malgré la fin de la grève des éboueurs, les tas d'ordures n'ont guère diminué. Les déchets sont éparpillés dans toute la ville. Cela fait mal au bide". Mathieu est effaré par les dizaines de photos et de vidéos qui stigmatisent "le carnage". "Je n'imagine même pas l'état des plages du Prado à Marseille dans les heures à venir".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un barrage d'ordures à la Barrasse (11eme arrondissement de Marseille) - Nadia

La Métropole a déployé ce lundi des moyens supplémentaires pour ramasser le plus de déchets possible : plus de 650 agents et 10 balayeuses poids lourds et des bennes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un accélérateur d'inondation

Cette accumulation de déchets a des conséquences bien concrètes sur l'évacuation des eaux torrentielles. Les réseaux sont obstrués par les amoncellements de détritus.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'accumulation des déchets bouche les caniveaux et il n'y a pas besoin de cette pollution, car les branchages et les feuilles obstruent toute l'année les réseaux. C'est ce que dénonce Nadia Vella, du comité de quartier de la Barrasse, dans le 11e arrondissement de Marseille, dévasté par une coulée de boue ce lundi matin. "Le sol n'absorbe plus. Les balayeuses ne font que créer des amas de branchages et de feuilles. Depuis presque dix ans, ce sont les habitants qui évacuent les caniveaux. C'est tout encombré. Il y avait 1,50 m de branches et les déchets".