Catastrophe ferroviaire de Brétigny : le procès s'ouvre lundi

Le procès de l'une des pires catastrophes ferroviaires survenues en France débute lundi à Evry (Essonne). Il doit se terminer le 17 juin 2022. Sur le banc des prévenus, la société nationale SNCF, SNCF Réseau et un cadre. Le déraillement avait fait 7 morts et plus de 400 blessés.