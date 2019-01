Catastrophe ferroviaire de Brétigny : un cadre de la SNCF mis en examen

Un cadre de la SNCF a été mis en examen pour homicides et blessures involontaires. C'est ce que révèle le Parisien ce jeudi, dans le dossier de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge, qui a fait sept morts et des dizaines de blessés en 2013.

Brétigny-sur-Orge, France

Cinq ans après le déraillement du train Paris-Limoges à Brétigny, un salarié de la SNCF a été mis en examen pour homicides et blessures involontaires. On l'apprend ce jeudi, le parquet d'Evry confirme l'information du Parisien. C'est la première fois qu'une personne physique est poursuivie dans ce dossier. Ce cadre de la SNCF était jusqu'ici témoin assisté. C'est ce que réclamaient les associations de victimes. En effet, la compagnie ferroviaire et SNCF Réseau sont mis en examen pour homicides et blessures involontaires, mais en tant que personnes morales. Deux adjoints de cet encadrant sont sous le statut de témoin assisté.

C'est le cadre de la SNCF mis en examen qui a réalisé la dernière tournée d'inspection de la voie où s'est produite la catastrophe ferroviaire de Brétigny. Selon le Parisien, les magistrats estiment qu'il n'aurait pas correctement effectué sa tâche. L'avocat du cadre de SNCF réseau envisagerait de déposer un recours.

Une expertise en juillet avait conclu à un problème de maintenance

En juillet, une nouvelle expertise avait conclu que le déraillement du train Paris-Limoges le 12 juillet 2013 était dû à un problème de maintenance. La catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge avait fait sept morts et des dizaines de blessés. Selon cette expertise, l'accident aurait été causé par la "vétusté" des rails, et non pas par un défaut imprévisible de l'acier.