Cateau-Cambraisis : un blessé par arme blanche dans une rixe entre voisins

La dispute a éclaté peu avant l'heure du repas samedi 16 mai au Cateau-Cambraisis, entre les habitants de deux habitations. Le conflit dégénère rapidement, et a fait sept blessés au total, quatre hommes et six femmes.

L'un d'eux, âgé de 31 ans, a été gravement blessé par arme blanche. Les secours l'ont héliporté au centre hospitalier de Lille. Les six autres, plus légèrement touchés, ont été hospitalisés dans les hôpitaux du Cateau et de Cambrais.