Cathédrale de Clermont-Ferrand : l'édifice n'est pas aux normes de sécurité incendie

Après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, chacun s'interroge : un tel drame est-il possible chez nous ? La préfète du Puy-de-Dôme annonce des travaux sur le réseau électrique de la cathédrale de Clermont-Ferrand et prévoit un exercice de sécurité des pompiers.

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Sa façade sombre domine le plateau central de Clermont-Ferrand. Impossible de rester indifférent ! Notre-Dame de l'Assomption a des points communs avec Notre-Dame de Paris : le célèbre architecte Viollet-Leduc. On lui doit les flèches de ces deux édifices gothiques. Mais aujourd'hui, ce qui intéresse les clermontois c'est la sécurité de leur cathédrale. La préfète du Puy-de-Dôme a fait le point ce mardi et annoncé des mesures.

Des travaux sur le réseau électrique

A la cathédrale de Clermont-Ferrand, il y a plus d'un an, la tour de la Bayette a été fermée au public. Fermeture également l'été dernier de la crypte. Le réseau électrique n'étant pas aux normes, la commission de sécurité avait donné un avis défavorable en raison d'un risque d'incendie. Plusieurs réunions de travail ont eu lieu, a expliqué ce lundi Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, préfète du Puy-de-Dôme. "Les travaux vont pouvoir être réalisés dans les prochaines semaines et permettre, je l'espère, de rouvrir au mois de septembre".

Un exercice de sécurité des pompiers

Si les pompiers du GRIMP - le Groupement Régional d'Intervention en Milieu Périlleux- effectuent régulièrement des exercices sur la cathédrale, ce n'est pas le cas des pompiers du Puy-de-Dôme. "J'ai demandé qu'un exercice soit réalisé pour tester nos réflexes, nos manoeuvres" explique la préfète. Les contraintes sont importantes. Elles tiennent à l'architecture même du bâtiment mais aussi à sa localisation, au cœur d'un quartier historique, avec des commerces et des logements. Pas de date prévue pour le moment mais la préfecture va travailler avec la ville et le SDIS, le Service Départemental d'Incendie et de Secours.