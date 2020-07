Cathédrale de Nantes : Le diocèse appelle à ne pas interférer dans l'enquête

La messe du dimanche 25 juillet à la basilique Saint-Nicolas était un moment de recueillement pour les paroissiens de Nantes. La veille, le bénévole rwandais, une première fois mis en détention provisoire le 18 juillet, a avoué être l'auteur de l'incendie après une seconde garde à vue. Choqués, surpris, les paroissiens, avaient ce dimanche matin, du mal à cacher leur colère ._"C'est un acte dégueulasse"dit Fabrice qui vient régulièrement prier à la basilique. Pour Arthur,"il s'agirait de comprendre ce qui l'a motivé à incendier le monument,_ on est évidement en colère, mais il faudrait une colère saine. Et pas violente ce qui n'aboutirai à rien d'utile"

Le prêtre appelle les fidèles à laisser l'enquête se poursuivre

Le prêtre qui a dit la messe, ce dimanche, est revenu en préambule sur l'interpellation de ce bénévole de 39 ans. le prêtre a d'abord communiqué sur la volonté du diocèse d'en savoir plus sur les causes de l'incendie. Il s'est aussi adresser directement aux paroissiens en prenant exemple sur le diocèse qui fait confiance à la justice. _"Il ne faut pas interférer dans l'enquête"_a-t'il dit. L'auteur de l'incendie a été placé en détention pour "Destruction et dégradation par incendie". Il encourt une peine de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.