Cathédrale Sainte-Cécile d’Albi : le plan d'intervention des pompiers du Tarn en cas d'incendie

Depuis plus de 20 ans, le service départemental d'incendie et de secours du Tarn travaille à un plan de sauvegarde. De gros travaux ont notamment été menés en 2013 pour éviter un sinistre comme celui qui a touché Notre-Dame de Paris.

Albi, France

Les pompiers du Tarn ont évidemment regardé avec beaucoup d’attention le feu qui a détruit en partie la cathédrale de Paris. Très régulièrement, ils travaillent à des scénarii qui ressemblent beaucoup à ce qui s’est passé lundi soir dans la capitale. La cathédrale Sainte-Cécile est un établissement répertorié. Cela veut dire qu’elle fait l’objet d’un plan d’intervention régulièrement mis à jour par les pompiers. Un gros document, avec le plan précis, les accès, les zones à protéger en priorité. Des exercices des pompiers y sont aussi organisés très régulièrement. Le dernier exercice en date, c’était le 17 octobre 2017.

Le commandant Sylvain Eslan chef du pôle opération au SDIS du Tarn. © Radio France - SM

Une colonne sèche dans la cathédrale

Des gros travaux ont dans le même temps étaient menés à la demande du service départemental d'incendie et de secours. Une colonne sèche (un tuyau en métal pour monter de l’eau au plus haut de l’édifice) a été installée dans le mur du bâtiment gothique en 2013. Une prouesse qui a nécessité le retrait brique à brique d’une partie de la cathédrale.

Les œuvres à sauver en priorité

Pour que les pompiers interviennent aussi au plus vite, leur matériel (lances et tenues) est installé en haut de la charpente dans des armoires. Enfin avec l’architecte des bâtiments de France du Tarn et conservateur de la cathédrale Patrick Gironnet, un plan de sauvegarde a été mis en place. Un plan qui permet de prioriser les œuvres (statues, peintures, trésor) à protéger en premier. Les pompiers du Tarn apprennent donc régulièrement à la reconnaitre. Des lieux de stockage de ces trésors ont aussi été définis.