Cauchemar pour l'aide-soignante de Nice : le procès de son agresseur de nouveau reporté

Nice, France

Elle a quitté la salle d'audience en larmes : l'aide-soignante des urgences du CHU Pasteur 2 de Nice ne supporte pas l'idée d'une troisième confrontation au tribunal avec son agresseur présumé, un SDF polonais de 29 ans.

Les faits remontent à la nuit du 5 août dernier. Alors qu'elle essaie de lui poser une perfusion, l'homme, ivre, lui assène un coup de poing au visage. Il devait être jugé le 7 août en comparution immédiate, mais son procès avait été reporté, car le CHU de Nice et un vigile, parties civiles dans ce dossier, n'avaient pas été avisés à temps de la date du procès.

Une vingtaine de soignants présents en soutien

Nouveau coup de théâtre ce lundi devant le tribunal correctionnel : le procès a de nouveau été reporté, cette fois à cause l'absence de l'avocat du prévenu.

Bronca dans l'assistance, en majorité composée de soignants venus de plusieurs hôpitaux du département. "Ça sera peut-être la confrontation de trop pour elle, on est révolté", tonne Michel Fuentes, le secrétaire général du syndicat Force Ouvrière au CHU de Nice.

C'est en soutien à cette aide-soignante, qui a déjà subi d'autres agressions par le passé, et pour dénoncer les violences dont sont victimes les personnels des hôpitaux qu'il a appelé à ce rassemblement : "On en a marre de se faire tabasser, on vient au travail pour sauver des vies, pas pour risquer les nôtres. Là, on travaille avec la peur au ventre, c'est inimaginable", poursuit Michel Fuentes.

Le syndicat Force Ouvrière annonce déjà qu'il sera présent le 11 septembre prochain, date fixée par le tribunal correctionnel pour la nouvelle audience. D'ici là, le prévenu reste en détention provisoire, et la grève se poursuit aux urgences de Nice pour réclamer la présence en permanence d'un policier pour assurer la sécurité.