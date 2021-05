Caudebec-lès-Elbeuf : en conflit avec leur voisin, ils doivent démolir leur maison achetée il y a quarante ans

Annick Jourdain et Jean-Pierre Portier devant leur maison rue Sorieul à Caudebec-lès-Elbeuf

C'est un coup de massue pour Annick Jourdain. Cette septuagénaire de la rue Sorieul à Caudebec-lès-Elbeuf près de Rouen va devoir détruire une grande partie de sa maison acquise en 1975 avec son mari de l'époque, Jean-Pierre Portier. Cela fait suite à une décision de justice rendue en début d'année. L'aboutissement d'un conflit de voisinage qui dure depuis plusieurs décennies.

Désemparée et endettée

"Il faut démolir une partie de la maison dont la cuisine, ma chambre et les sanitaires", regrette Annick Jourdain, soutenue par son ex-mari avec qui elle a acquis cette bâtisse centenaire il y 46 ans. La Justice leur demande de reculer leur maison d'1m50 par rapport à la propriété de leur voisin, soit détruire l'extension qui pourtant existait déjà avant l'achat de l'habitation : "nous l'avons eu en état, à l'origine c'était construit. Nous n'avons pas demandé à l'ancienne propriétaire de démolir", souligne Jean-Pierre Portier, photos à l'appui. "On a jamais touché à la structure, j'ai rien construit, j'ai rien fait", confirme Annick, désemparée.

Le sentiment d'injustice est fort, après une multitude de procès, tous perdus. "Je ne comprends pas pourquoi je dois détruire l'endroit où je vis. Nous sommes allés jusqu'au bout. Tout se retourne contre moi", soupire la septuagénaire qui doit en plus débourser des milliers d'euros. "Je dois 24.000 euros de provisions et 2.000 euros de procédure abusive. En cas de retard dans la démolition, je dois payer 50 euros par jour. J'ai une petite retraite. Comment voulez-vous que je paye tout ça ? J'ai les boyaux qui ne fonctionnent plus, je suis crispée", explique Annick, visiblement très impactée après toutes ces procédures.

Annick peut compter sur le soutien de ses enfants pour l'aider à payer les amendes et sur celui de la mairie pour trouver une solution de relogement. Après démolition, il ne restera que 30 mètres carrés d'habitation. La maison perdra alors sa valeur.