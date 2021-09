Assassinat à Caumont : le tueur présumé du compagnon de son ex-conjointe a été incarcéré

L'agriculteur de 32 ans accusé d'avoir tué le nouveau compagnon de son ex-conjointe jeudi à Caumont a été mis en examen pour assassinat et tentative de meurtre aggravé et incarcéré ce samedi. Les jours de son ex-compagne ne sont plus en danger mais elle a été amputée d'un bras.

Nous sommes jeudi, en début de soirée, à Caumont, un village de quelque 150 habitants près de Sauveterre-de-Guyenne, quand l'homme se rend au nouveau domicile de son ex-conjointe. Il ouvre le feu, à bout portant, sur le nouveau compagnon de cette dernière, avec un fusil de chasse. La violence de l'impact le tue sur le coup. La femme reçoit aussi l'impact et se retrouve grièvement blessée au bras et à la jambe. Elle n'a pas pu être entendue pour l'instant comte tenu de son état de santé. Ses jours ne sont plus en danger, mais elle a dû subir une amputation d'un bras.

Message posté sur Facebook

Le suspect, inconnu pour des faits de violence, avait annoncé "son intention de commettre l'irréparable" dans un message publié sur Facebook quelques heures auparavant, précisait vendredi le parquet dans un communiqué.

Dix ans de vie commune et trois enfants

Durant leur dizaine d'années de vie commune, l'agriculteur et son ex-compagne ont eu trois enfants âgés de 4 à 10 ans, lesquels sont sains et saufs et n'étaient pas présents au moment des faits, selon le parquet. Le tueur présumé s'est livré le soir même à la gendarmerie. Aux enquêteurs, il a expliqué qu'il avait pour projet "de mettre fin aux jours du nouvel ami de son ex-compagne, mais n'avait pas l'intention de blesser cette dernière".

Il a été mis en examen et incarcéré ce samedi pour des chefs d'assassinat et de tentative de meurtre aggravé sur conjoint et placé en détention provisoire.

Le juge d'instruction a récupéré le dossier, précise la procureure de la République, Frédérique Porterie à France Bleu Gironde. Il devra procéder à des expertises médicales, psychiatriques, psychologiques, à l'audition de la victime et à une prochaine confrontation avec son ex-conjoint en fonction de son état de santé.