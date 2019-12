Caussade : une parfumerie cambriolée la nuit dernière, le butin s'élève à plusieurs milliers d'euros

Caussade, France

Devanture fracturée et une partie de la marchandise emportée, la parfumerie Beauty success située sur le Boulevard Léonce Granié None à Caussade a été cambriolée dans la nuit de mercredi à jeudi.

Butin de plus de 30 000€

Vers 3h15, le ou les malfaiteurs ont cassé le volet roulant de la boutique pour entrer et rafler plusieurs présentoirs. Le préjudice se monte à plus de 30 000€ selon une première estimation. Les gendarmes de Caussade ont procédé à des prélèvements ce matin et vont exploiter la vidéosurveillance.

La parfumerie qui fait partie d'une chaîne nationale dont le siège social se trouve dans le Périgord, a pu rouvrir malgré tout ce jeudi matin.