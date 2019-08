Cauterets : avis de recherche pour un coureur de trail disparu

Une dizaine de secouristes et un hélicoptère sont mobilisés pour chercher un coureur de trail de 41 ans, disparu ce lundi après-midi. Les CRS de Gavarnie lancent un appel à témoin.

Cauterets, France

Un homme de 41 ans est recherché dans le secteur de Cauterets depuis hier. Ce coureur de trail originaire de la région nantaise est parti lundi matin pour une sortie qui devait durer 3 heures, mais sa femme a constaté qu'il n'était pas revenu.

Une dizaine de secouristes et un hélicoptère sont partis à sa recherche lundi après-midi. Les opérations ont été interrompues par la nuit, elles ont repris ce mardi matin à 6 heures. La météo capricieuse ne facilite pas le survol en hélicoptère.

Mais on ne sait pas où il est allé, la zone de recherche est donc vaste. Elle s'étend s'étend du Viscos, Col de Riou, plateau du Lisey, vallée d'Estom, vallée de Gaube, Pont d'Espagne, Marcadau, Cambasque, Ilhéou, Monné, Cabaliros, Estaing, etc.

Il s'appel Damien Cauchy, père de trois enfants et en vacances dans les Pyrénées. C'est un coureur de trail expérimenté, et habitué du milieu de la montagne. Il a une barbe courte, mesure 1,78 mètres et pèse 68 kg.

Toute personne susceptible d'apporter des précisions sur sa localisation éventuelle, est priée de contacter le poste des CRS de Gavarnie au 05 62 92 48 24.