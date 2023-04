Cauterets : cinq blessés dans un carambolage dont un garçon de huit ans et son père

Cinq personnes ont été blessées dans un carambolage dans la soirée du vendredi 7 avril à Cauterets. On ne connaît pas encore les circonstances de l'accident, survenu dans le sens de la montée, sur la RD 920. Trois voitures étaient impliquées. Un petit garçon de huit ans et son père, un homme âgé de 38 ans, ont été blessés gravement mais "pas de risque de décès" d'après les secours. Ils ont été pris en charge à l'hôpital de Tarbes. Dans une autre voiture, une femme de 40 ans et deux fillettes âgées e deux ans et huit ans ont été blessées plus légèrement.

