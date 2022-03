Cavaillon fait le plein de dons et de solidarité pour les ukrainiens

Depuis 4 jours, 50 bénévoles s'activent au Marché d'Intérêt National (M.I.N) de Cavaillon afin de collecter, trier et reconditionner les dons des Vauclusiens pour les réfugiés ukrainiens.



"Le nombre de dons est hallucinant"



La collecte à été très efficace : plus de 200 palettes, à raison d'une douzaine de cartons par palette. "Dès lundi 7 mars, nous aurons 7 ou 8 semi-remorques en partance pour Nice et de là-bas, tout ira en Ukraine par avion ou camion", explique Benoît Mathieu, le directeur du M.I.N.



Parmi les bénévoles, la plupart sont très étonnés de la solidarité dans le Vaucluse. Certains donneurs viennent le matin, demandent ce qu'il faudrait en urgence et reviennent l'après-midi avec. José en est ému : "D'ici, on ne peut pas faire grand chose de plus. Mais quand on voit comment les gens s'activent, ça fait vraiment chaud au cœur."



"Une chaîne logistique de la solidarité"



Le local ressemble à une fourmilière. Certains bénévoles amènent les dons, d'autres les trient par pôles (vêtements, santé, alimentaire, utilitaires) et d'autres encore reconditionnent. "On a sollicité les entreprises qui travaillent aux M.I.N pour avoir des cartons, des palettes, explique le directeur. On y pense pas forcément mais ce sont des maillons indispensables de la chaîne logistique de la solidarité."



Pour Fabrice, ça a été naturel de venir aider. "Je suis chauffeur routier, je sais comment faire fonctionner des palettes, comment tout mettre dans un camion. Alors j'ai pas réfléchi, après ma journée de travail, je suis venu aider."



Dans le hangar désormais, plus de 200 palettes attendent d'être chargées dans les camions. Les bénévoles ont le sens du détail, sur chaque pack de cartons, il y a écrit ce qu'ils contiennent, en français, en anglais et en ukrainien.

Étape indispensable : "filmer" les cartons ensemble pour qu'ils tiennent bien. © Radio France - Juliette Pierron