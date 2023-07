Cavale d'un détenu près d'Angers : "En pleine nuit, des gendarmes sont arrivés", raconte un habitant

Il aura passé 14 jours en cavale entre la Mayenne et le Maine-et-Loire : le détenu soupçonné d'un double meurtre a été arrêté ce mardi 4 juillet à Avrillé près d'Angers. Une centaine de gendarmes et policiers avaient été déployés dans cette zone pour localiser le fugitif. Le procureur d'Angers avait annoncé lundi que les recherches étaient concentrées dans plusieurs communes au nord d'Angers. Jusqu'à l'interpellation de cet homme en cavale, les habitants ont donc vécu dans la peur.

"Ça met une psychose"

Les gendarmes ont quadrillé le secteur tôt le matin à Montreuil-Juigné, une petite commune de 8.000 habitants. "Quand je suis arrivé au bistrot, il y avait plusieurs patrouilles de gendarmerie dans le centre à tourner, pas mal de voitures banalisées. Sur les ronds-points, ils arrêtaient les voitures pour vérifier les coffres, l'intérieur de voitures et contrôler des identités", affirme Emmanuel Le Floch, le gérant d'un bistrot dans le bourg. Plus de 400 maisons ont été fouillées, dont celles de trois de ses clients. "En pleine nuit, entre 23 heures et 1h du matin, des gendarmes sont arrivés, ils ont demandé à visiter la maison, leurs dépendances, notamment pour savoir s'il ne s'était pas caché à l'intérieur", décrit ce commerçant de Montreuil-Juigné.

Carole, elle, a eu du mal à fermer l'œil de la nuit. Elle habite La Membrolle-sur-Longuenée, une autre petite commune près d'Angers. "De chez nous, on a entendu les hélicoptères tourner vers 23 heures. Ça fait un peu peur quand même", confie-t-elle. De nombreux habitants, comme Jacqueline, 88 ans, ont reçu des messages de leurs proches inquiets. " Mon fils de Bretagne m'a appelée et il me dit Maman, surtout, ferme ta porte, prends des précautions, ne va pas te promener. Il m'a dit : tu fais très attention", retrace cette habitante de Montreuil-Juigné. Le fugitif se trouvait en fait à quelques kilomètres de là, dans un immeuble en chantier à Avrillé.