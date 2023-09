Caves fouillées, quartiers surveillés... opération de lutte contre la délinquance en cours en Haute-Savoie

Nom de code de l'opération : "Tempête 74". Un demi-millier de gendarmes ont été déployés en renfort en Haute-Savoie cette semaine. Ils sont arrivés lundi, pour une vaste opération de lutte contre la délinquance et le crime organisé, comme l'a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin . La même opération est conduite en ce moment dans le Val d'Oise ("Tempête 95"), et il y en aura d'autres dans les mois qui viennent un peu partout en France. Objectif ? Protéger, rassurer la population, et frapper un grand coup dans les milieux de la drogue avant les JO de Paris 2024.

Un dispositif impressionnant

Au total, plus de 550 militaires ont été déployés en renfort : une quinzaine d'équipes cynophiles, le GIGN, l'escadron "Guépard" de gendarmerie mobile basé à Versailles-Satory, enquêteurs spécialisés en finance et cybercriminalité... pour des actions coup de poing, tous azimuts.

Lundi, un important point de deal a été démantelé à Poisy, dans un logement Airbnb , avec 1,5 kilo d'héroïne saisi, une quantité estimée à la revente à plus de 120.000 euros. Mardi soir, une opération de sécurisation a été lancée dans les quartiers des Ewües à Cluses et du Crozet à Scionzier, survolés par un hélicoptère.

Mercredi matin, il y a eu des patrouilles à bord du Léman express et ses gares, où transitent chaque jour 60.000 voyageurs. Et ce jeudi, plus de 200 gendarmes se sont rendus à la maison d'arrêt de Bonneville , pour des perquisitions dans les cellules, avec la découverte d'une dizaine de téléphones portables et 100 grammes de résine de cannabis.

Il y a eu aussi des contrôles sur la route et aux frontières, et de multiples fouilles effectuées dans les caves : une vingtaine de barres d'immeubles ont ainsi été visitées ces derniers jours à Sallanches, Annecy, ou encore Saint-Julien-en-Genevois.

Pourquoi la Haute-Savoie a-t-elle été choisie ?

"Car il y a des enjeux de sécurité importants", indique une source proche du dossier. "En moyenne, un trafic de drogue est démantelé tous les trois jours dans le département, et il y a de la délinquance d'appropriation (cambriolages, vols) (...) la Haute-Savoie est un département dynamique qui attire les convoitises".

La création de la toute nouvelle unité nationale d'investigation , spécialisée dans la lutte contre le trafic de drogue, et mobilisée sur cette opération d'envergure, doit permettre aux gendarmes et policiers haut-savoyards de "poursuivre le travail de connaissance des réseaux", pour pouvoir ensuite "les attaquer le mieux possible".

L'opération, qui vise notamment à mettre un coup d'arrêt au trafic de drogue, va se poursuivre encore dans les prochains jours. Au moins une dizaine de personnes ont été interpellées depuis lundi et plusieurs procédures judiciaires sont en cours, pour trafic de drogue et immigration illégale notamment.