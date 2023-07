Cavignac : un an et demi de prison ferme pour l'ex-conjoint violent

Une peine lourde pour des faits "très graves" a rappelé le président, au moment de rendre sa décision, ce jeudi après-midi, au tribunal judiciaire de Libourne : il condamne un homme de 48 ans à 30 mois d'emprisonnement dont 18 mois ferme, notamment pour violences conjugales. Le quadragénaire est maintenu en détention. Il se voit également infliger une obligation de soins, de travail et d'indemniser ses trois victimes : son ex-compagne, leur fils et l'homme qui les hébergeait, à Cavignac. Son autorité parentale lui est enfin retirée sur son fils de 9 ans.

Le 24 juillet dernier, il a, de son propre aveu "pété les plombs, eu un coup de folie", qu'il peine à expliquer, entre deux sanglots, depuis le box des prévenus, ce jeudi après-midi. Un homme récemment arrivé en Gironde en provenance de région parisienne, pour se rapprocher de son ex-conjointe, dont il est séparé depuis deux ans, et de leur fils, âgé de neuf ans. Tous sont hébergés chez un ami de son ex-compagne, âgé de 74 ans, à Cavignac, dans le Nord-Gironde.

"Un couple toxique" qui aurait dû vivre séparément "depuis longtemps" - l'avocate du prévenu

Ce lundi soir, donc, le prévenu boit beaucoup, quasiment une bouteille de Ricard à lui tout seul. C'est là qu'une dispute éclate. Son ex-conjointe tombe par terre, il l'étrangle, lui cogne la tête plusieurs fois au sol en hurlant qu'il va la tuer. Leur fils de 9 ans est témoin d'une partie des faits. L'ami qui les héberge tente de s'interposer. Il est frappé à son tour. Ce moment de latence permet à la victime de s'échapper et de se réfugier chez des voisins, après avoir franchi une clôture.

Après son départ, le prévenu saccage le logement : trous dans les murs, huile de friture répandue au sol, inscriptions sur les murs. "Une scène assez impressionnante" commente le président. Le quadragénaire s'enfuit ensuite au volant de la voiture de son logeur, avec son jeune fils, terrorisé. Ils sont rapidement localisés sur une aire de repos de la Nationale 10, en Charente. "J'ai fracassé la mère de mon fils", dit-il aux gendarmes qui l'interpellent.

"Je fais partie de ces sales types qui frappent leurs femmes et ça me fait mal" - le prévenu

À l'audience, le prévenu, un homme grand et costaud, plié en deux pour pouvoir s'exprimer au micro, s'excuse : "Je me sens sale de ce que j'ai fait", lance-t-il au tribunal. Déjà condamné en 2014 pour des violences conjugales sur cette femme, il commente : "Je n'aurais jamais cru que ça aurait pu se reproduire". C'est un "bosseur ancré dans la société" décrit son avocate, un homme en CDI dans une entreprise de Saint-Loubès, qu'une autre ex-femme et son autre fils adolescent sont venus soutenir au tribunal, en larmes tous les deux.

"Ça aurait pu être la cour d'assises si l'ami de votre ex-compagne n'avait pas été là ?", le questionne le président, sous-entendant un possible féminicide sans l'intervention du septuagénaire. "Je ne pense pas que j'aurais été au bout, mais il était là, heureusement", répond dans un souffle le prévenu, qui se dit endetté, déprimé, en burn-out. Le procureur réclame à son encontre 18 mois de prison dont six mois de sursis probatoire. Le tribunal est donc allé au-delà de ces réquisitions.

