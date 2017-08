Cayeux-sur-Mer : un marsouin retrouvé mort sur la plage près du phare de Brighton

Un marsouin mort a été retrouvé sur la côte picarde lundi soir. Le cétacé a été découvert sur la plage, près de phare de Brighton, à Cayeux-sur-Mer, dans la Somme. Des prélèvements vont être réalisés sur le cadavre de l'animal pour déterminer son âge.

Le cadavre d'un marsouin a été découvert sur une plage de Cayeux-sur-Mer, lundi soir vers 20h30. L'animal a été retrouvé sur la plage, près du phare de Brighton, en état de décomposition avancée. La gendarmerie a donc prévenu l’observatoire Pelagis, basé à la Rochelle et chargé aussi du suivi des échouages sur les plages.

Chaque année, des marsouins sont retrouvés échoués sur la côte picarde

"Je vais me rendre sur place mercredi matin", explique Corinne Varin, de l'association Picardie Nature. Elle est membre du Réseau national échouage et c'est elle qui va effectuer les prélèvements sur le cadavre du marsouin. "Les dents permettront de connaître son âge, et si c'est possible je ferais d'autres prélèvements pour savoir de quoi il est mort. Ça peut être à cause d'une maladie."

Ce type d'échouage n'est pas rare sur la côte picarde. Contrairement aux dauphins, qui préfèrent les eaux plus chaudes, les marsouins passent régulièrement au large de la Somme. Chaque année, on retrouve généralement une dizaine de ces cétacés échoués sur les pages du Nord de la France.