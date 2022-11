La cour d'appel d'Angers relaxe la boutique de CBD Sa Tea Va du Mans

Cette boutique spécialisée dans la vente de produits à base de CBD avait été fermée administrativement en avril 2019. La justice a finalement donné raison à la société : ses produits respecte la législation européenne qui veut qu'ils contiennent "moins de 0,3 %" de THC. Cette autre molécule du cannabis qui, elle, est illégale. La fin d'un feuilleton judicaire qui dure depuis plus de trois ans.

Des centaines de milliers d'euros perdus

La saisie de plus de 150 000 euros de stock et près d'une dizaine de garde à vue plus tard, il était temps que les choses s'arrêtent pour Maxime Brunet, PDG de la société Sa Tea Va - aujourd'hui As du CBD - qui se dit "soulagé" par cette relaxe qui va l'aider "à mieux dormir".

Une clarification de la loi qui s'est faite attendre selon maître Ingrid Metton, avocate au barreau de Paris et associée du cabinet Chango Avocats, elle représente de la société Sa Tea Va. L'avocate déplore que la justice soit restée sourde aux démonstrations des avocats qui "apportent des éléments de droits important". Selon elle, si le tribunal d'Angers "en avait tenu compte plus tôt, [ses] client n'auraient pas eu à attendre trois ans et demi pour une relaxe totale".

Si tout est bien qui fini bien pour la société, le mal est fait. Il va maintenant falloir chiffrer le préjudice subi. "Un second chapitre s'ouvre" explique Me Metton. Entre le manque à gagner à cause de la fermeture administrative, la perte du stock et le préjudice réputationnel et moral, il devrait s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros. "Nous demandons à l'état de rembourser les préjudices subi du fait de ce qu'on appelle le dysfonctionnement de la justice" poursuit l'avocate. Si l'Etat refuse, Me Metton précise qu'elle n'hésitera pas "à aller au contentieux pour demander aux tribunaux de forcer l'Etat à indemniser" ses clients.

La société Sa Tea Va a d'autres procédures du même type en cours, pour d'autres magasins, à Angers notamment.