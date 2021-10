Semaine importante pour les 287 salariés d'Alvance Wheels à Diors

Semaine sinon décisive, importante pour les 287 salariés d'Alvance Wheels à Diors. Des salariés qui accusent le coup, une nouvelle fois, après le retrait surprise des deux seuls repreneurs potentiels, l'industriel St Jean Industries et un projet porté par des cadres de l'entreprise. Une annonce de l'administrateur judiciaire jeudi soir au cours d'une réunion en préfecture, qui a littéralement assommé les représentants du personnel et les élus présents.

Un ultime espoir ?

En redressement judiciaire, le dernier fabricant français de jantes en aluminium est donc au bord du gouffre. Seul espoir, faible, les discussions qui semblent se poursuivre avec Sotoya, une entreprise de menuiseries en aluminium, installée près de Marseille. Mais là encore, faute d'engagement ferme des donneurs d'ordre Renault et Peugeot PSA sur des volumes de commandes, la marge de manoeuvre semble très mince. Pour donner toutes ses chances à ces ultimes discussions, ou à une nouvelle offre miracle de dernière minute, le tribunal de commerce de Paris décidera peut être ce mardi, d'accorder à l'entreprise une nouvelle période d'observation, d'autant que la trésorerie de l'entreprise permettrait d'aller jusqu'à la fin du mois de novembre.

Les salariés veulent rencontrer sur la site, la ministre Agnès Panier-Runacher

Un délai supplementaire, une attente de plus pour les salariés qui vont se retrouver ce lundi matin avec les représentants du personnel et des syndicats. Au regard de l'urgence et de la gravité de la situation, ces derniers demandent à la ministre déléguée chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher de venir sur le site. En attendant, la date limite de dépôt des offres se termine à 12h ce lundi et le tribunal de commerce de Paris fera donc le point sur la situation ce mardi. L'angoisse des salariés et de leurs familles va encore monter d'un cran.

