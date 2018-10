Cet homme de Neuillac, près de Pontivy (Morbihan), affirmait qu'il était un ancien militaire et qu'il avait participé à plusieurs conflits dans l'armée française. Tout était faux. La supercherie a été découverte par hasard et l'association d'anciens combattants qu'il avait rejoint porte plainte.

Il n'hésitait pas à participer à toutes les cérémonies d'anciens combattants, en indiquant qu'il avait été mobilisé sur la guerre du Golfe ou encore le conflit au Tchad. Un Breton de 47 ans a été pris à son propre jeu, dénoncé par son frère qui l'avait reconnu dans un article de la presse locale, qui dressait son portrait d'ancien combattant. Le frère du faux vétéran a prévenu l'association et déclenché la radiation de cet homme peu scrupuleux.

"Il me disait que son livret militaire avait été détruit dans un conflit familial"

La présidente de la délégation locale de l'Union nationale des combattants (UNC) de Neuillac (Morbihan) a donc décidé de mener sa petite enquête. Elle lui a demandé son livret militaire, qui était curieusement introuvable : "Il me disait que son livret militaire avait été détruit dans un conflit familial!", explique Christiane Guarch.

Elle a alors demandé l'état signalétique des services, c'est à dire le dossier militaire de cet homme, mais les archives militaires de Pau n'avaient pas le droit de lui envoyer. Le sous-préfet de Pontivy s'est alors saisi du dossier. Le représentant de l'Etat a reçu la pièce, qui prouvait que l'homme n'avait pas participé aux conflits en question.

"Qu'il participe à des cérémonies patriotiques avec des médailles qu'il n'a pas le droit de porter... ça on n'a pas aimé!"

"Qu'il nous raconte des histoires sur son curriculum vitae, ça à la limite il ne doit pas être le premier à le faire en France, mais qu'il participe à des cérémonies patriotiques avec des médailles qu'il n'a pas le droit de porter... ça on n'a pas aimé!", explique la représentante de l'UNC.

Une plainte déposée

Elle poursuit : "Je ne pardonne pas ça, il y a des gens qui se sont fait tuer, des gens qui sont rentrés blessés... Il y a des femmes veuves, des enfants qui sont orphelins... Et lui ils nous racontent des histoires ! Sans cet article du journal et sans son frère qui nous a informé jamais on n'aurait rien su !"

L'association d'anciens combattants a décidé de porter plainte suite à cette usurpation.