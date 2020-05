"Ce dossier pue" : l'incroyable affaire du feu de la discothèque de Noailles, en Corrèze, a été jugée

Plus de 11 ans après, l'affaire de l'incendie de la discothèque le "Guet Apens" à Noailles vient d'être jugée ce jeudi à Brive. Deux hommes, soupçonnés d'avoir ordonné à un troisième de mettre volontairement le feu pour escroquer l'assurance et toucher plus d'un million d'euros, étaient jugés.

C'est définitivement une affaire hallucinante. Si un romancier pour un nouveau livre ou un réalisateur pour une nouvelle série cherchaient une intrigue, il fallait assister ce jeudi au tribunal de Brive au procès de trois hommes jugés pour escroquerie pour les deux premiers, et complicité d'escroquerie pour le troisième, après l'incendie de la discothèque le "Guet Apens", à Noailles, le 9 janvier 2009, il y a plus de onze ans.

Vous aurez l'embarras du choix, et ce sera un choix embarrassant

Le propriétaire des murs et son fils, gérant de l'établissement, sont soupçonnés d'avoir voulu frauder les assurances pour empocher un magot de près d' 1 million 200 mille euros, dont la moitié a déjà été versée, et ce après avoir missionné un salarié pour mettre volontairement le feu à la discothèque. Après dix heures d'audience, tout ce qui apparaissait comme des certitudes a volé en éclat après la plaidoirie du dernier avocat de la défense.

1. Les hommes jugés

Propriétaires des murs via une SCI familiale, un père de 62 ans et son fils de 39 ans, comparaissaient pour escroquerie. Le premier est ancien gendarme pendant 18 ans, notamment au GIGN mais aussi au sein du service de la sécurité rapprochée des présidents de la République (il a accompagné Giscard d'Estaing et Mitterrand). Après sa carrière de militaire (et ses deux médailles de bronze et d'argent de la défense), il a lancé une entreprise de maçonnerie. Maintenant à la retraite, il aide le second, désormais gérant de la controversée discothèque le VIP à Brive, qui s'est lancé dans le milieu de la nuit après avoir eu une entreprise dans le bâtiment. Après un parcours dans des entreprises de transport, le troisième homme, âgé de 39 ans et jugé pour complicité d'escroquerie, était lui le récent salarié de l'entreprise de maçonnerie Corrèze Constructions, également détenue par les deux premiers. Il les connaît depuis 2003 et un premier stage au sein de l'entreprise.

2. Les faits

Le 9 janvier 2009, peu après 9 heures du matin, la discothèque le Guet Apens s'embrase. Le feu ravage le bâtiment et le toit s'effondre malgré l'intervention des pompiers. Frappée par une fermeture administrative à la suite de bagarres à répétition, la discothèque, ouverte depuis l'été précédent, fait l'objet de travaux de rénovation (murs et plafond). Ils sont menés par un homme salarié en cdd, depuis quatre jours, par l'entreprise de maçonnerie détenue par les deux premiers. Un an plus tard, le 22 janvier 2010, l'enquête est classée sans suite par le parquet. " Aucun caractère volontaire n'est établi malgré les déclarations fantaisistes de l'employé " seul sur site au moment des faits, et qui a livré plusieurs versions au sujet de la façon dont le feu s'est déclaré à cause d'une cigarette. Alors que les gérants viennent de toucher 600.000 euros d'indemnisation représentant la moitié de la valeur estimée du bâtiment (1 million 193 mille euros), l'enquête est relancée en 2013 à la suite d'un dessin publié dans un journal satirique de Brive par un tatoueur. Ce dernier est en différend commercial avec les propriétaires de la discothèque, car il n'a pas réussi à réunir les fonds nécessaires pour leur acheter un immeuble située derrière la gare de Brive alors que la vente a été signée chez un notaire de Lapleau le jour même de l'incendie. En 2013, il ne paye plus ses loyers depuis plusieurs années et leur doit 15.000€. C'est aussi lui qui écrit au procureur de la République et aux compagnies d'assurance pour signifier qu'il dispose d'informations au sujet de l'incendie de la boîte de nuit. Une enquête préliminaire est ouverte en juillet, à laquelle succède une information judiciaire. Une avancée importante débouche, le 14 décembre 2016, sur l'arrestation des trois hommes jugés ce jeudi. Le salarié met alors en cause les deux autres et évoque un incendie volontaire exécuté sur ordre.

3. Les débats

Le dossier repose désormais sur les aveux formulés par le salarié : un ordre exécuté pour frauder l'assurance car la discothèque ne tournerait pas très bien, contre la promesse d'avoir un emploi et d'une nouvelle voiture pour sa compagne. Le tout aurait été préparé les jours précédents, avec des essais de feux de palettes et de cartons en dehors de l'établissement. Evidemment, les versions divergent ici. Ce jeudi, seul celui qui a mis le feu a répondu aux questions du tribunal. Toxicomane, influençable, manipulable, tout simplement très fragile et très stressé à la barre sautant d'une jambe à l'autre en permanence, ses propos ne cessent de diverger depuis onze ans, l'audience du jour l'a encore mis en évidence. Ce ne sont pas les faits d'incendie, prescrits, qui sont visés, mais bien ceux d'escroquerie et de complicité d'escroquerie. Alors que l'enquête désigne tout de go les deux principaux prévenus, et notamment l'emprise du fils sur le salarié fragile pour faire brûler la boutique, deux figures de la justice en Corrèze ont déployé une rare énergie et bousculé toutes les certitudes après plus de trois heures de plaidoirie à eux deux. Ils avaient au préalable demandé à leurs clients d'exercer leur droit au silence, notamment pour s'émouvoir de l'absence de confrontation entre les uns et des autres après l'avoir demandé au juge lors de l'instruction.

Une haine féroce contre nos clients

Me Pierre Chevalier d'abord, défenseur du fils, s'est agacé des témoignages à charge versés aux dossiers pour incriminer son client. " Ce sont des faux, ils proviennent tous de gens sans profession issus du microcosme des toxicomanes " pointant le fait que le salarié à l'origine de l'incendie " soit sous l'influence de ceux sur qui règne le tatoueur " et qui lui aurait demandé de changer sa version pour ne pas avoir été récompensé pour son geste. " Il est perdu et s'est retrouvé entre les mains de gens qui l'ont utilisés ". Le défenseur du père, Me Michel Labrousse, encore plus incisif, lance d'abord " ce dossier pue, rempli de fantasmes ". Avant, en deux heures et sans lire une seule note, de les remettre en question les uns après les autres. Au terme d'une intervention qui a redonné tout son intérêt au procès, il vient de battre en brèche tout ce qui semblait évident. La discothèque ne tournait pas bien ? " Elle n'avait pas une seule dette, et elle était super bien placée près de l'autoroute ". On a voulu frauder l'assurance pour en ouvrir une autre en centre-ville de Brive ? " On y est allé car l'occasion a fait le larron. A Noailles, les démarches avaient été faites pour reconstruire. Mais un architecte nous a dit qu'il était impossible de le faire car la pierre de brasier avait gelé, elle s'était brisée après les quantités d'eau déversée par les pompiers ". L'ex compagne de l'incendiaire a assisté aux préparatifs ? " Mais pourquoi n'est-elle pas citée devant ce tribunal pour complicité ? " Elle a vu un tas de palettes et de cartons haut d'1,5m pour faire brûler la boîte ? " Les experts n'ont pas trouvé un seul clou ni une seule agrafe sur les lieux ! " Les conclusions des experts incendie ? " Le premier dit d'abord que c'est accidentel puis, après les prétendus aveux, dit que c'est volontaire alors que ses rapports techniques sont les mêmes ! Le second dit que le feu est parti du premier étage. Ca ne tient pas ". Les déclarations des témoins indirects ? " C'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Une déclaration est signée par un homme qui était en prison lors des faits et qui n'est autre que l'ex petit ami de la soeur du tatoueur ". " 'Je préfère faire le boucher que le veau' dit le tatoueur sur une écoute téléphonique. Il voue une haine féroce à nos clients. Un guet apens s'est organisé autour d'eux car ils voulaient initialement simplement récupérer leurs loyers impayés. Les méthodes utilisées pour nuire sont dignes de celle de l'extrême-droite " dont le tatoueur a été candidat suppléant à Brive du Parti de la France, soutenu par Jean-Marie Le Pen, lors des législatives de 2017. La relaxe est plaidée par les deux avocats.

4. Les réquisitions du parquet

Le parquet, lui, ne voit pas les choses de la même façon. " L'incendie a été prémédité et le salarié a reçu des instructions " indique Elisabeth Wastl, substitut du procureur, soulignant les " nombreux éléments troublants " du dossier. Elle s'étonne par exemple de " l'imbrication entre la discothèque, le propriétaire des murs et l'entreprise chargée des travaux " qui appartiennent aux deux principaux prévenus, " de la date d'embauche du salarié, quatre jours avant les faits ", " du fait que la déclaration à l'assurance évoque la responsabilité d'un poêle à pétrole ce que l'enquête écarte ". Elle rappelle que deux ordonnances pénales de saisie immobilière ont été faites : une concernant l'immeuble abritant la nouvelle discothèque le VIP, où 366.500 euros ont été investi, " mais évalué à 266.000 euros, ainsi qu'un immeuble co-détenu à Cressensac pour 160.000 euros ". Contre le fils, elle requiert une peine d'un an de prison avec sursis probatoire durant 18 mois, une amende de 5.000 euros, la confiscation des biens saisis, l'obligation de justifier des sommes dûes pour ne pas organiser une insolvabilité, et l'affichage de la décision pour deux mois. Contre le père, elle réclame 5.000 euros d'amende et l'affichage de la décision pour deux mois. Contre le salarié incendiaire, elle requiert une obligation d'accomplir un travail d'intérêt général d'au moins 105 heures. Le jugement sera rendu en juin prochain.