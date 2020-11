"Ce jugement est une injure à la justice ", confie Mustapha Laabid, condamné en appel pour abus de confiance

Peine alourdie pour Mustapha Laabid. Le député LREM d'Ille-et-Vilaine a été condamné en appel à 10 000 euros d'amende, huit mois de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité. En première instance, devant le tribunal correctionnel de Rennes il avait écopé d'une peine de six mois de prison avec sursis.

Ce procès, nous en connaissions tous l'issue.

Le député de la majorité était poursuivi pour abus de confiance dans le cadre de son mandat de président de l’association Collectif intermède. Selon les juges, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, Mustapha Laabid a utilisé l’argent de l’association "à des fins personnelles ou indues". Près de 22 000 euros ont été prélevés sur les comptes de l’association, dont 15 000 euros en frais de bouche.

à lire aussi Abus de confiance : huit mois de prison avec sursis en appel pour le député LREM de Rennes Mustapha Laabid

L'élu et son avocat, maître Delarue, annoncent ce jeudi qu'ils engagent un pourvoi en cassation. Mustapha Laabid nous confie qu'il n'avait pas été surpris par ce jugement. "Ce procès rennais nous en connaissions tous l'issue. Ce jugement est une injure à la justice. Parce que je ne suis pas issu du même milieu et de la même caste, parce que je ne fréquente pas ces cercles et ces loges, parce qu'ils m'ont considéré comme illégitime à ma fonction ils se sont tous mis d'accord pour m'arracher mon écharpe de député."

Ce jugement rennais a été rendu sans justice.

Pour autant, le député LREM réfute tout théorie du complot ou de victimisation. "J'ai fait des erreurs, elles ont été reconnues mais il n'y a aucun lien avec mon mandat de député. J'ai été acteur associatif pendant 15 ans et j'étais reconnu dans mes fonctions. Les enquêteurs ont fouillé tous mes comptes, tout ce qu'il était possible de fouiller, pour terminer avec des factures de 14 000 euros de courses et de restaurant chez McDo, des forfaits Internet et des nuits d'hôtel. Je n'ai pas été un justiciable comme un autre dans cette affaire. Ce jugement rennais a été rendu sans justice. Des juges parisiens décideront de ce qu'il en est."

En attendant, Mustapha Laabid assure qu'il poursuit ses fonctions. "Je suis encore député de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine."