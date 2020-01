Ce livre très pédagogique va vous apprendre comment le djihadisme est né en Occitanie

Hugo Micheron, chercheur et enseignant à Sciences Po Paris, a suivi pendant des années des djihadistes en Syrie, dans les quartiers et en prison notamment à Toulouse. Dans "Le jihadisme français" publié ce jeudi, il explique comment les réseaux sont nés bien avant les attentats.

Voici un livre très pédagogique à lire en ce début d'année 2020. Hugo Micheron publie ce jeudi Le Jihadisme français, quartiers, Syrie, prisons. Pendant cinq ans, ce chercheur et enseignant a suivi des djihadistes pour comprendre leurs implantations dans différentes villes françaises.

"J'ai fait un gros travail de terrain [...] en prison j'ai rencontré des djihadistes français qui rentraient de Syrie et d'Irak, un travail pas évident — Hugo Micheron

Il cite l'exemple de Toulouse où une dizaine d'individus déjà présents au début des années 2000, dont les frères Clain, ont réussi à faire grossir un groupe jusqu'à environ 300 individus. Hugo Micheron a voulu comprendre : "Pourquoi le sud-ouest toulousain avait été autant marqué par des départs, les quartiers du Grand Mirail, de Bagatelle, des Izards mais aussi à Albi qui avait été non seulement marquée par un nombre important de départs pour la Syrie et l'Irak mais également par des figures majeures du djihadisme français comme Thomas Barnouin, comme les frères Clain au Mirail à Toulouse".

"Les attentats de Mohammed Merah à Toulouse et Montauban en 2012 c'était pas du tout le point de départ, c'était pas du tout un tueur au scooter comme il a été réduit facilement" — Hugo Micheron

Le chercheur explique que les attentats perpétrés par Mohammed Merah étaient " l'aboutissement d'une dynamique sourde qui se structurait. Je montre comment le djihadisme s'est structuré dans la région à travers Artigat en Ariège mais également autour d'un autre pôle qui a été mis en place par des djihadistes algériens qui se sont implantés dans les quartiers du Mirail à partir de la fin des années 90, ils vont miser sur des jeunes".

"La plupart des djihadistes toulousains ont soit été tués en Syrie et en Irak, soit ils sont aujourd'hui incarcérés" — Hugo Micheron

Au fur et à mesure des années, les djihadistes ont essayé de banaliser leur présence pour "sortir d'une logique de filières". Ils ont notamment "monté des associations Loi 1901, ils ont monté des écoles privées hors-contrat".

"Les djihadistes utilisent le temps derrière les barreaux pour se former"— Hugo Micheron

Hugo Micheron explique que les djihadistes utilisent "le temps derrière les barreaux pour se former, Merah a utilisé le temps derrière les barreaux pour aboutir sa logique d'endoctrinement et donc c'est à l'heure actuelle un espace à part entière qu'on peut pas comprendre si on a pas compris les logiques territoriales donc je fais le lien entre la Syrie, les quartiers et les prisons pour expliquer le djihadisme français".

Le Jihadisme français, quartiers, Syrie, prisons sort ce jeudi en librairies aux éditions Gallimard.