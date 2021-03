Puy-de-Dôme : rencontre privilégiée entre la Patrouille de France et les étudiants du Campus Aéronautique

Ce mercredi matin, les étudiants du Campus Aéronautique d'Auvergne-Rhône-Alpes ont vécu un moment privilégié avec la PAF : une démonstration aérienne suivie d'un échange avec les pilotes. Un rendez-vous fixé par le partenariat entre le Campus et l'Armée de l'Air et de l'Espace.

Les yeux fixés sur le ciel et les téléphones en l'air pour immortaliser le spectacle. Les étudiants du Campus Aéronautique d'Auvergne-Rhône-Alpes ont assisté ce mardi matin à un exercice aérien délocalisé de la prestigieuse Patrouille de France à Aulnat. Un rendez-vous privilégié puisque les huit pilotes ambassadeurs de l'Armée de l'Air et de l'Espace ont réalisé leur démonstration au dessus du tarmac de l'établissement scolaire.

Labellisé Campus des métiers et des qualifications, ce dernier s'appuie sur deux têtes : le lycée Roger-Claustres et l'école d'ingénieurs Sigma à Clermont-Ferrand, ainsi que vingt établissements de formation.

L'atelier de maintenance du Lycée Roger Claustres, membre du Campus Aéronautique d'Auvergne-Rhône-Alpes, à Aulnat. © Radio France - © Romane Brisard

Retour sur terre pour rencontrer les élèves

Les fumigènes bleu blanc rouge répandus dans le ciel auvergnat et la répétition terminée, les pilotes ont rejoint les élèves sur le Campus pour un moment d'échange. Une rencontre organisée par le Centre d'Information et de recrutement des Forces Armées de Clermont-Ferrand dans le cadre du partenariat entre le Campus et l'Armée de l'Air et de l'Espace.

Signée en décembre 2019, cette convention vise à soutenir l’ensemble des activités pédagogiques, éducatives et de recherches, afin de favoriser la convergence d’intérêts entre ces deux entités.

Les élèves du Campus rencontre les huit pilotes de la Patrouille de France après leur démonstration. © Radio France - © Romane Brisard

Des étudiants qui se projettent

Parmi les 750 étudiants formés chaque année sur le Campus, certains projettent d'intégrer l'Armée de l'Air et de l'Espace - qui recrute chaque année 3 000 jeunes - et pourquoi pas devenir l'un des huit pilotes de la Patrouille de France.

Lucas Signorino a 19 ans et déjà l'allure d'un pilote. Après avoir obtenu son Bac sur le Campus, il se spécialise actuellement en tant que Technicien de Maintenance Aéronautique. "J'ai pas mal de projets et pourquoi pas devenir pilote. Je travaille déjà sur Alphajet - l'avion avec lequel vole la Patrouille - en tant que technicien. Je le côtoie tous les jours, mais cette démonstration, ça permet de le voir en évolution dans l'air, et d'admirer l'expérience des pilotes."

Lucas Signorino, élève du Campus Aéronautique d'Auvergne-Rhône-Alpes. © Radio France - © Romane Brisard

Des pilotes reconnaissant

Ce moment d'échange, les huit pilotes de la Patrouille semblent tout autant le chérir que les élèves. Le Capitaine Michael Jost - pilote extérieur gauche de la PAF 2021 - en témoigne : "C'est important d'être ici, car ces étudiants, c'est l'avenir ! Ils sont passionnés d'aéronautique, comme nous, et nous permettent ainsi partager notre passion, de la faire vivre. Ce sont de beaux moments d'échange pour eux comme pour nous."

Capitaine Michael Jost, pilote extérieur gauche, membre de la Patrouille de France depuis 2017. - © Patrouille de France

C'est enfin l'opportunité pour la Patrouille de rendre hommage à l'Atelier industriel de l'aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand. Ses huit avions - les Fouga Magister en 1962, puis les Alphajet depuis 1983 - y sont régulièrement maintenus en condition opérationnelle.

La saison hivernale d'entrainement des pilotes se termine le mois prochain. Dès mai, l’équipe réalisera comme chaque année une cinquantaine de démonstrations officielles à travers le globe - deux par week-end - et ce jusqu'en octobre.